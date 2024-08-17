Вночі над Україною пролетів загадковий космічний об’єкт: дивовижне відео

У ніч на 17 серпня над Україною, крім ракет і дронів, спостерігалося ще одне небесне явище — ймовірно, метеор.

Відео з цим феноменом активно поширюється в соцмережах.

Яскравий метеор був помітний над Києвом і в західних регіонах України. На кадрах видно, як небесне тіло рухається з виразним "хвостом". Мешканці Києва та Харкова стали свідками цього незвичайного явища.

Офіційних підтверджень чи коментарів щодо природи об'єкта поки не надходило. Водночас у мережі висувають припущення, що це міг бути метеор, хоча деякі користувачі також припускають, що може бути ймовірність падіння супутника. Відео з явищем з'явилися в кількох телеграм-каналах, підтверджуючи, що це явище було помітне в різних частинах України.

Над Україною зафіксували проліт метеора

Нагадаємо, у США очевидців привернув гучний шум, що супроводжував появу метеора. Мешканці трьох американських штатів стали свідками рідкісного явища — метеор входив в атмосферу Землі.

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