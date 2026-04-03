Водія оштрафували на 120 000 євро за перевищення швидкості на 29 км/год

Водій / © Pixabay

Реклама

У Фінляндії бізнесмена оштрафували на шокувальну суму — 120 тисяч євро (близько 138 600 доларів) — після того, як він перевищив швидкість усього на 29 км на годину.

Як пише Nya Åland, порушення сталося, коли автомобіль рухався зі швидкістю 59 км/год у зоні, де дозволено лише 30 км/год.

79-річний Андерс Віклоф — один із найвідоміших підприємців Фінляндії. Він є засновником компанії Wiklöf Holding AB, річний оборот якої перевищує 350 мільйонів євро, а також входить до числа найбагатших людей країни. Водночас бізнесмен не вперше опиняється в центрі уваги через порушення правил дорожнього руху.

Реклама

Інцидент стався на Аландських островах у Балтійському морі, де Віклоф керував своїм спортивним автомобілем. Його зафіксували при швидкості 59 км/год у зоні з обмеженням 30 км/год. У Фінляндії перевищення більш ніж на 20 км/год класифікується як серйозне правопорушення, а сума штрафу залежить від рівня доходів водія.

У результаті сума стягнення для Віклофа склала 120 тисяч євро. Попри можливість оскаржити штраф у суді, бізнесмен вирішив цього не робити. Ба більше — він заявив, що вважає себе навіть щасливим, адже міг втратити водійські права: у Фінляндії їх можуть вилучити за перевищення швидкості на понад 30 км/год.

«Якщо я припустився помилки, то припустився, я це визнаю, і більше нічого сказати», — прокоментував Віклоф у коментарі фінській газеті.

Цікаво, що це далеко не перший подібний випадок у його житті. 2023 року бізнесмен уже потрапляв до заголовків через значний штраф за перевищення швидкості. За його словами, за останні 13 років він витратив на такі порушення близько 400 тисяч євро (приблизно 460 тисяч доларів).

Реклама

Втім, навіть ці суми мають скромний вигляд на тлі світового рекорду. 2010 року водія зі Швеції оштрафували приблизно на мільйон доларів після того, як він розігнався до 290 км/год у зоні з обмеженням 120 км/год у Швейцарії. Як і у випадку з Віклофом, розмір штрафу визначався з урахуванням доходів та загального капіталу порушника.

Нагадаємо, водії в Україні можуть втратити права через нову систему штрафів.