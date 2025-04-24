Водій автобуса з 29-річним стажем втратив 3,5 млн гривень пенсії: що він утнув

Водій автобуса / © Freepik

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У Японії водій автобуса з 29-річним стажем роботи втратив пенсію у розмірі 12 мільйонів ієн (84 000 долари США, 3 526 000 гривень) після того, як його спіймали на крадіжці 1000 ієн (294 гривні) за проїзд у пасажирському автобусі.

Про це пише CBS News.

2022 року, перевіряючи записи з відеореєстраторів, співробітники Муніципального транспортного бюро Кіото помітили, як один із водіїв автобуса поклав до кишені купюру в 1000 ієн, замість того, щоб покласти її до автомату для оплати проїзду, як це передбачено стандартною процедурою.

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Коли його запитали про інцидент, чоловік заперечував свою відповідальність, але врешті-решт був звільнений, а його пенсійний фонд, що становив понад 12 мільйонів ієн, був анульований.

Після того, як йому відмовили у виплаті пенсії, незадоволений 58-річний водій автобуса подав до суду на місто Кіото, але спочатку програв судову битву. Однак це рішення було скасоване Апеляційним судом, який постановив, що покарання водія було надмірним.

Раніше цього місяця Верховний суд Японії відновив первинне рішення, стверджуючи, що його поведінка може підірвати довіру суспільства до системи.

Транспортне бюро Кіото схвалило рішення Верховного суду.

«Кожен із водіїв автобусів працює сам по собі і розпоряджається громадськими грошима. Ми дуже серйозно поставилися до того, що в цій сфері нашої роботи мали місце розкрадання», — розповів AFP Шинічі Хіраї, співробітник Бюро громадського транспорту Кіото. «Якби не було вжито суворих заходів, ми б втратили довіру до нашої організації».

Нагадаємо, чоловік, який став жертвою викрадення автомобіля, випадково придбав власну машину.