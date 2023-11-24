Водій автобуса з Полтави вдруге виграв великий приз у лотерею: відома сума

Водій автобуса з Полтави вже вдруге став власником великого виграшу у державну лотерею.

Про це повідомляє msl.ua.

Днями Геннадію пощастило виграти 190 000 гривень.

53-річний чоловік розповів, що він дотримується певного ритуалу, який допомагає йому вигравати: "У мене було багато і більш дрібних виграшів – гроші, пилосос, багато іншої дрібної побутової техніки. Щодо мого секретного ритуалу – я не готовий його розкривати. Але, скажу одне - я купую по 10 лотерейних білетів на тираж і я впевнений, що колись виграю джекпот".

Також водій пригадав свій перший великий виграш. Так, одного разу йому наснився сон, в якому він купив лотерею-стирачку і виграв головний приз – автомобіль. Зранку чоловік вирушив до точки продажу лотерейних білетів, щоб перевірити свої квитки "Лото-Забава" та купити стирачку, в якій розігрується автомобіль. Виявилось, що машини у стирачках не розігрують, але він вирішив придбати декілька білетів і перевірити свою удачу.

"Стираю білети, а до мене звертається продавець: "Вітаю, ви виграли великий приз у "Лото-Забава" і показує суму на лотерейному терміналі – виявилось, що ця сума еквівалентна вартості авто, яке розігрувалось у цій лотереї".

Щодо планів на виграні 190 000 гривень, Геннадій поділився, що на ці гроші він планує зробити декілька покупок для свого дому і поділитися частиною коштів з дітьми.

Нагадаємо, хлопець назбирав штрафів на 150 тис. євро, але жодного разу не заплатив. Також у нього не було страховки на авто.

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