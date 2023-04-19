Водій Google Maps зафіксував на карті, як збив мотоцикліста – курйозне відео

Глядачі Google Maps були спантеличені, коли помітили, як водій Street View врізався у байкера.

Юзери не могли повірити своїм очам, коли покадрово прокручували онлайн-карту, щоб знайти мотоцикліста, збитого водієм сервісу. Про це пише dailystar.co.uk.

Про інцидент користувачі написали на Reddit. Як йдеться у повідомленні, ДТП сталося селі в Юпі-Амаді, Сенегал, Африка, у травні 2022 року. Тоді авто Street View проїжджав повз мечеть на трасі N1.

"Мотоцикліст робить розворот перед автомобілем Google Street View і спричиняє аварію", - йдеться у підписі.

Чоловік на синьому байку прямував на зустрічній смузі, але раптово змінив курс і розвернувся просто перед автомобілем. Коли він перемістився на іншу смугу, видно як водій машини врізається в нього.

Чоловік вдарився об капот і вилетів на узбіччя.

Глядачі залишилися здивованими і одна з користувачок написала: "Отже, ми щойно стали свідками того, як Google убив людину, і ми навіть оком не моргнули?". "Кумедно, як це було задокументовано в Google Street View", - написав інший юзер.

Нагадаємо, велосипедисти приголомшили, створивши найбільший GPS-малюнок динозавра довжиною 1025 км. Команда їхала шість днів.

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