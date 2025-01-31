Водій на рік залишив авто в аеропорту: яку шокувальну суму він має заплатити за паркування (фото)

Автомобіль Volkswagen Golf, залишений на короткостроковій стоянці берлінського аеропорту на цілий рік набрав колосальну суму в 201 480 євро за паркування.

Про це повідомляє Oddity Central.

Плата за паркування в аеропортах, як відомо, висока, і берлінський аеропорт Бранденбург не є винятком. Перші десять хвилин на короткостроковій стоянці аеропорту безкоштовні, після чого паркування коштує 10 євро за 30 хвилин, 22 євро за годину і 502 євро за день, що є значною сумою для будь-якого автомобіліста. Втім, власник сірого Volkswagen Golf залишив свою машину на стоянці ще у січні минулого року.

Невідомо, коли керівництво аеропорту помітило, що автомобіль був покинутий на їхній дорогій стоянці принаймні декілька місяців, але одне можна сказати напевно: ніхто нічого не робив з цим протягом цілого року. Керівництво аеропорту, компанія, що управляє паркованням APCOA Deutschland GmbH, місцева поліція і навіть місцева районна адміністрація заперечували будь-яку відповідальність у цій справі, звертаючи увагу на недбале ставлення до правил довгострокового паркування.

Volkswagen Golf / Фото: Oddity Central

Покинутий автомобіль нарешті відбуксирували 28 січня, і на той момент він вже накопичив борг у розмірі 201 480 євро за паркування, який, ймовірно, ніколи не буде стягнутий, оскільки поліція досі не встановила власника. Поточні версії свідчать про те, що автомобіль міг бути викрадений, а потім покинутий в аеропорту, оскільки номерні знаки не збігаються з транспортним засобом.

Volkswagen Golf / Фото: Oddity Central

"Чи можна буде стягнути плату за паркування в цьому випадку, залежить від того, чи вдасться ідентифікувати боржника і чи має він необхідні фінансові кошти", - сказав представник APCOA.

Нагадаємо, які штрафи загрожують порушникам за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Зупинятися на місцях для осіб з інвалідністю дозволено лише за умови, що на авто є відповідний розпізнавальний знак або у водія (чи пасажира) є підтверджувальні документи.

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