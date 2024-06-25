Водій перефарбував авто, щоб уникнути великого штрафу за перевищення швидкості

Француза звинувачують у тому, що він перефарбував свій спортивний автомобіль Porsche в інший колір, щоб уникнути великих штрафів після того, як його спіймали на перевищенні швидкості і він не зупинився, попри сигнали поліції.

Про це пише Oddity Central.

2 червня французька поліція за допомогою радара спіймала водія, який їхав зі швидкістю 188 км/год на дорозі з обмеженням 80 км/год поблизу Курносека, на південному заході від Монпельє, і повідомила про це жандармерію. Вони сповістили підрозділ жандармерії біля автостради Пуссан, щоб той зупинив порушника, але коли вони подали сигнал зупинитися, автомобіль просто пролетів повз них. Здивовані швидкістю автомобіля, жандарми не змогли ні наздогнати порушника, ні навіть записати його номерний знак. Однак вони записали у своєму рапорті, що це був яскравий зелений спортивний автомобіль Porsche 911, що дозволило відносно легко його ідентифікувати. Однак, коли єдина людина в цьому районі, про яку було відомо, що вона їздить на зеленому Porsche, з'явилася у відділку, поліцейські були шоковані, коли побачили, що його спортивний автомобіль став сірим.

Коли чоловіку повідомили про ймовірне перевищення швидкості, 40-річний підозрюваний удавано здивувався і заявив поліцейським, що він не може бути тим, кого вони шукають, оскільки в день інциденту у нього спустило колесо, і його Porsche не міг бути використаний.

Здивовані алібі чоловіка, правоохоронці продовжили розслідування і, оглянувши автомобіль, виявили сліди зеленої фарби на різних ділянках кузова. Вони також дізналися, що за тиждень до інциденту автомобіль пройшов технічний огляд, і особа, яка його проводила, підтвердила, що автомобіль був пофарбований у зелений колір.

Стикнувшись із усіма цими доказами проти себе, французький автомобіліст, ім'я якого не розголошується з міркувань конфіденційності, нарешті зізнався у перевищенні швидкості 2 червня, а також у спробі обдурити владу, перефарбувавши свій Porsche 911. З іншого боку, він заперечив звинувачення у відмові від виконання вимог і створенні загрози життю інших осіб, стверджуючи, що не бачив сигналів жандармів про зупинку.

Поліція конфіскувала спортивний автомобіль Porsche підозрюваного до вирішення справи. За свої дії чоловік ризикує заплатити великі фінансові штрафи і навіть потрапити до в'язниці. Згідно з французьким законодавством, перевищення швидкості на 50 км/год понад дозволену тягне за собою штраф у розмірі до 1300 євро, а також вилучення водійських прав і можливу конфіскацію автомобіля. За відмову зупинитися на сигнали поліції і створення загрози життю інших чоловік ризикує отримати штраф у розмірі 15 000 євро і до двох років ув'язнення.

Нагадаємо, чоловіка оштрафували на 380 євро за те, що почухав голову під час водіння. Розумна камера помилилася.

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