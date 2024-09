Водій під час аварії "катапультувався" з даху авто і дивом не отримав жодних травм – фото

Водій дивом залишився неушкодженим після того, як "катапультувався" з даху автомобіля SUNROOF.

Як пише Need To Know, він випробовував всюдихід під час змагань.

Автолюбитель спускався з крутого схилу, коли машина почала перекидатися донизу. Після цього його викинуло з відкритого даху позашляховика.

Водій залишився неушкодженим після аварії / Фото: скриншот з відео

Аварія сталася 23 вересня в місті Куммінг, Китай.

Спочатку він приземлився на бік автомобіля, який продовжував летіти вниз з пагорба.

Водій залишився неушкодженим після аварії / Фото: скриншот з відео

Потім водій приземлився на тверду землю приблизно в 10 метрах від нього. Але на диво, за словами одного з коментаторів, він уникнув травм.

Водій залишився неушкодженим після аварії / Фото: скриншот з відео

Водія доправили до лікарні та перевірили його стан здоров'я. Після цього ділянка була закрита.

Нагадаємо, турист зірвався зі стрімкої скелі та випадково зняв усе на камеру. У цій драматичній ситуації чоловік відбувся лише легкими травмами.

Читайте також: