Водій програв позов за аварію на понад $27 000 через фотографії в соцмережі

Викритому у шахрайстві чоловікові доведеться виплатити відшкодування судових витрат, які становлять більш, ніж половину суми позову.

Водія, який вимагав виплати 22 000 фунтів стерлінгів (понад $27 000) через травму спини після аварії, було викрито в обмані після того, як він опублікував фотографії, на яких він висить вниз головою на тросі під час відпустки в Мексиці.

Про це повідомляє видання Mirror.

У серпні 2016 року 45-річний Ференц Кіріновіц керував автобусом на автомагістралі A11 у британському Норфолку, коли його ззаду протаранив інший автомобіль.

Страхова компанія AXA UK, яка представляла інтереси іншого водія, не заперечувала відповідальності, але запідозрила, що Кіріновіц перебільшує серйозність отриманих травм.

Він стверджував, що пролапс міжхребцевих дисків позбавив його роботи протягом трьох місяців, він не міг отримати нову роботу, поратися біля будинку, відвідувати тренажерний зал і навіть плавати чи грати у футбол.

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Позивач пройшов МРТ у Будапешті, яке рекомендувало йому зробити операцію на шиї, що він і зробив у 2019 році.

Але слідчі, які працюють в юридичній фірмі Clyde & Co від імені AXA UK, виявили, що дописи пана Кіріновіца та його дружини в соціальних мережах малюють зовсім іншу картину.

На відеозаписах і фотографіях було видно, як пан Кіріновец піднімається по драбинах і мотузках, катається на квадроциклі, користується тросом, стрибає зі скелі в річку та плаває.

У суді він стверджував, що йому сказали, що він, можливо, не зможе займатися рухливими розвагами після операції, тому хотів насолодитися ними останній раз.

На слуханні в окружному суді Норвіча окружний суддя Жаклін Реггетт визнала, що хоча пан Кіріновіц міг отримати травми в аварії та переніс операцію, але він не міг довести, що його пролапс диска або операція, що виникла в результаті аварії, були спричинені аварією.

Суддя Реггетт відхилив його позов, назвавши його “загалом нечесним”.

Деміан Рурк з Clyde & Co сказав: “Спроба імітувати травми протягом тривалого періоду набагато складніша в сучасному підключеному світі. З такою кількістю соціальних медіа, камер відеоспостереження та можливістю легко знімати записи з камер спостереження, наші слідчі мають багатий набір доказів, щоб спростувати шахрайські перебільшені твердження, подібні до тих, які зробив пан Кіріновіц”.

При цьому юрист додав, що якби це шахрайство вдалося, то за нього змушені були б заплатити чесні автомобілісти зі всієї країни, які роблять страхові внески.

Тепер AXA UK має право на відшкодування своїх судових витрат, які оцінюються приблизно в 12 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, група чоловіків з України займалися шахрайством у Польщі. Зловмисники обчищали чужі рахунки за допомогою кодів BLIK. Їх затримали.

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