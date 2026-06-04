Водій вантажівки виявив унікальну римську каблучку віком понад 1 700 років

Шукач скарбів за допомогою металошукача виявив надзвичайно рідкісну золоту римську каблучку / © www.theguardian.com

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У британському графстві Сомерсет водій вантажівки Кевін Мінто за допомогою металошукача виявив рідкісний золотий римський перстень вагою 48 грамів.

Про це пише The Guardian.

Сам перстень датується приблизно 297 роком нашої ери. Він вирізняється нетипово великим розміром і майстерним виконанням: у золото вправлено дорогоцінний камінь із вигравіюваним зображенням богині Вікторії, яка керує колісницею з двома конями.

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«Важко описати, що відчуваєш у такий момент. Це ніби тебе збив експрес. Спочатку я подумав, що це монета, потім — що брошка, і лише згодом зрозумів, що це перстень. Я був просто приголомшений», — поділився Мінто.

Каблучку разом з іншими знахідками — 297 монетами — придбав благодійний фонд South West Heritage Trust за 105 тисяч доларів.

«Каблучка з Ілмінстера велика, важка та має вишукану золоту оправу і чудово виконану інталію (техніку, за якої візерунок вирізають на поверхні дорогоцінного каменю — ред.). Хоча відомі й інші подібні зразки, поєднання всіх цих елементів створює вражаючу каблучку, яка може зрівнятися лише зі знахідками на континенті», — зазначила старша кураторка фонду Амаль Хрейшех.

Отриману суму за законом розділили навпіл між землевласником та шукачем скарбів. Свою частку Кевін Мінто також розділив із другом-напарником, який допомагав на місці розкопок. Чоловік розповів, що ці гроші дозволили йому повністю виплатити іпотеку та скоротити робочий графік на вантажівці.

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Перстень був закопаний наприкінці III століття, у період політичної нестабільності в регіоні.

Нагадаємо, майже 3000 срібних монет епохи вікінгів знайшли на норвезькій фермі. Цей скарб став наймасштабнішим для країни, а монети в ньому походять з чотирьох різних держав.

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