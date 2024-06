Водій вистрибнув із машини за мить до того, як вона впала з гори – відео

В індійському штаті Джамму і Кашмір водій дивом врятувався від смерті, вистрибнувши з машини за декілька секунд до того, як вона впала з гірського схилу.

Про це повідомляє Need To Know.

Відео, яке з'явилося в Мережі, починається з того, що Tata Punch хитається над прірвою, а троє чоловіків намагаються зупинити падіння авто. Але машина продовжує небезпечно нахилятися, і вони розуміють, що безсилі його зупинити.

Після того, як один з чоловіків закликав водія виходити з машини, вони відбігають з дороги, а авто починає котитися назад. Набираючи швидкість, водій поспішно виходить через відчинені передні двері.

Приземлившись на всипану камінням місцевість, він декілька разів перекидається, а тим часом, його машина перевертається на 360 градусів, падаючи через стрімкий край.

Авто продовжувало перекидатися, падаючи схилом гори та збиваючи дерева на своєму шляху. На щастя, водієві вдалося вчасно зупинитися. Він залишається лежати обличчям донизу на урвищі, уникаючи тієї ж долі, що і його нещасний автомобіль.

Невідомо, як авто опинилося там, але місцеві ЗМІ повідомляють, що водій, можливо, не впорався з керуванням на крутій гірській дорозі.

