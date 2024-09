Водій запхав у "Жигулі" двох корів та катався містом – відео

У місті Семей, Казахстан, дві корови були помічені на задньому сидінні автомобіля, який їхав автомагістраллю.

Водія "Жигулів" зупинили поліцейські, побачивши його незвичний вантаж. Голови тварин виглядали з заднього вікна.

У результаті, 35-річного чоловіка оштрафували за "недотримання правил перевезення пасажирів і вантажів".

Місцеві були ошелешені побаченим, втім, припустили, що, ймовірно, чоловік саме купив корів та віз їх додому.

