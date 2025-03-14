Водія оштрафували на приголомшливі 4,5 млн гривень за небезпечну дистанцію

У Швейцарії, відомій своїми суворими правилами дорожнього руху, адвоката оштрафували на рекордну суму — понад $100 000 — за те, що він їхав занадто близько до іншої машини на автомагістралі. Це вдвічі більше за вартість його BMW 540d, яким він керував у момент порушення.

Про це пише Oddity Central.

2023 року 58-річний адвокат із кантону Аргау порушив правила на автобані між Цюрихом і Лозанною. Камери зафіксували, що він рухався на швидкості до 120 км/год, зберігаючи дистанцію лише 8-12 метрів від автомобіля попереду. Це тривало щонайменше 2,5 км.

Водій намагався довести в суді, що швейцарське законодавство не містить точних норм щодо безпечної дистанції. Проте поліція надала фотодокази, які переконали суд, що адвокат "прилип" до іншого авто, створюючи небезпечну ситуацію на дорозі.

Як штрафи у Швейцарії залежать від доходу

Швейцарія – одна з небагатьох країн, де штрафи розраховують залежно від доходу порушника. Це робиться для того, щоб фінансове покарання було відчутним як для малозабезпечених, так і для багатих.

У ситуації з адвокатом суд встановив йому штраф у розмірі 50 денних ставок. Оскільки його річний дохід становить 1,6 млн швейцарських франків ($1,8 млн), денна ставка становила $2328. Таким чином, загальна сума штрафу сягнула $109 500 (4,5 млн гривень).

Крім того, порушник зобов’язаний відшкодувати ще $14 500 судових витрат.

Шанс на помилування

Попри суворий вирок, суд дав адвокату шанс уникнути сплати штрафу. Його виконання відтермінували на два роки. Якщо протягом цього часу він не порушить правила дорожнього руху, штраф скасують.

Цей випадок вкотре підкреслює принцип швейцарської системи: незалежно від статусу і доходу, порушники мають нести відповідальність. Для адвоката, чий штраф перевищує вартість його автомобіля, це стало дорогим нагадуванням про важливість дотримання дистанції на дорозі.

Нагадаємо, водійка на 6 днів застрягла у розбитій машині після ДТП. Жінку врятував шматок одягу та канава з водою поряд.

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