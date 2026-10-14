Водії думають, що мають 200 метрів: насправді камери фіксують швидкість інакше

На якій відстані камера фіксує швидкість / © pexels.com

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Через це деякі автомобілісти починають гальмувати лише тоді, коли помічають попереджувальний знак або сам пристрій. Однак фактична відстань вимірювання залежить від моделі обладнання, пишуть в Moto.pl.

На якій відстані камери фіксують швидкість

Єдиної відстані, на якій усі камери автофіксації вимірюють швидкість автомобіля, немає. В Україні використовують різні комплекси, характеристики яких відрізняються.

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За даними довідника RouteCams, для комплексу Expert-FS зона вимірювання може сягати 100 метрів, для HOAG становить 20–50 метрів, а для Vega Smart Speed — 28–35 метрів. Для обладнання КАСКАД відстань залежить від конкретних параметрів роботи приладу.

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Отже, твердження, що кожна камера фіксує швидкість виключно за 10–30 метрів або, навпаки, завжди бачить автомобіль за 200 метрів, некоректне. Щоб визначити можливості конкретного пристрою, потрібно знати його модель та характеристики.

Чому водії бачать знак раніше, ніж камера фіксує порушення

Попереджувальний знак і камера виконують різні функції. Знак повідомляє водія про ділянку, де здійснюється автоматична фіксація порушень, а вимірювальний комплекс визначає швидкість транспортного засобу в межах своєї робочої зони.

Тому відстань від знака до камери не можна вважати відстанню, на якій пристрій вимірює швидкість. Водій може побачити попередження заздалегідь, але точне місце вимірювання залежить від розташування та налаштувань обладнання.

Як камери визначають швидкість автомобіля

Комплекси автоматичної фіксації використовують вимірювальні прилади та камери, які допомагають визначити швидкість транспортного засобу й зафіксувати порушення.

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Залежно від моделі швидкість визначається за допомогою радара або аналізу відеозображення. Деякі пристрої поєднують кілька каналів вимірювання та перевірки результату.

Якщо система виявляє перевищення встановленого обмеження, вона фіксує відповідні дані. Для оформлення порушення необхідно ідентифікувати автомобіль та встановити обставини фіксації, зокрема час і місце події.

Водій не завжди може помітити момент фотографування. Тому відсутність видимого спалаху сама по собі не свідчить про те, що камера не зафіксувала автомобіль.

Чи допоможе гальмування перед камерою уникнути штрафу

Різке гальмування безпосередньо перед камерою не гарантує уникнення штрафу. Якщо швидкість уже виміряли до початку гальмування, подальше зниження швидкості не скасує зафіксований результат.

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Крім того, різке натискання на гальма може створити небезпечну ситуацію для автомобілів позаду. Безпечніше дотримуватися встановленого швидкісного режиму протягом усієї поїздки, а не лише на ділянках із камерами.

Водіям також варто враховувати дорожні знаки, стан покриття, погодні умови та інтенсивність руху. Це допомагає своєчасно обирати безпечну швидкість і зменшувати ризик дорожньо-транспортних пригод.

FAQ

На якій відстані камера фіксує швидкість автомобіля?

Відстань залежить від моделі та налаштувань комплексу автоматичної фіксації. Для різних пристроїв зона вимірювання може становити кілька десятків метрів, а в окремих моделей — сягати 100 метрів. Тому називати одну універсальну відстань для всіх камер неправильно.

Чи можна уникнути штрафу, якщо загальмувати перед камерою?

Ні, гальмування перед камерою не гарантує уникнення штрафу. Якщо комплекс уже виміряв швидкість і зафіксував перевищення, зниження швидкості після цього не змінить результат вимірювання. Найкраще дотримуватися дозволеної швидкості на всій ділянці дороги.

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