Водіїв лякає моторошний привид автостопівця – його зафіксували на відео

У США привид примарного автостопівця потрапив на фрагмент запису відеореєстратора водія Вільяма Черча, який їхав державним шосе 87, також відомим, як шосе Beeline, в Арізоні. Чоловік помітив дивну, напівпрозору фігуру, що йшла узбіччям дороги.

Про це пише видання Ladbible.

Чоловік їхав по шосе о близько 2:30 і не зумів точно розгледіти фігуру, тому він переглянув запис відеореєстратора, який чітко зафіксував, що на узбіччі дійсно щось було. Проте, за словами водія, навколо не було інших машин, тому звідки вночі посеред дороги могла бути людина – неясно.

Можливо, це була ілюзія через світло фар автомобіля Вільяма, проте багато людей говорять, що ця частина дороги завжди була особливо небезпечною та "неймовірно моторошною, особливо вночі".

Нагадаємо, стюардеса розповіла, що роблять з пасажирами, якщо вони вмирають на борту.

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