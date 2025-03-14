Водійка на 6 днів застрягла у розбитій машині після ДТП: як вона вижила (фото)

У США жінка дивом вижила після того, як шість днів провела в пастці в розбитій машині після аварії.

Про це пише ABC7 News.

Бріонна Кассел їхала в гості до подруги в район Вітфілда і ДеМотта, штат Індіана, минулої середи, 5 березня, але члени її сім'ї занепокоїлися, коли вона припинила виходити на зв'язок.

Сім'я почала шукати її за допомогою декількох рятувальних команд Північно-Західної Індіани, але лише у вівторок, 11 березня, робітник, який працював з обладнанням для Deyoung Drainage, помітив автомобіль на узбіччі, поза полем зору транспортних засобів, що проїжджали повз.

Помітивши тривожну картину, робітник зв'язався зі своїм керівником Джеремі Вандерволлом, який виявився волонтером-пожежником. Вандерволл прибув на місце події і перевірив автомобіль, де вони знайшли Бріонну не лише живою, але й притомною.

Батько водійки пояснив, що його дочка заснула за кермом і з'їхала з дороги.

Її автомобіль з'їхав у "дуже великий і глибокий рів", і вона не змогла вийти з салону. З розрядженим телефоном Кассел намагалася покликати на допомогу, але її не почули.

Авто Бріонни Кассел

Не маючи іншого вибору, окрім як спробувати врятувати себе, Кассел набрала воду з канави своїм кардиганом, а потім вичавила її, щоб напитися.

Її батько сказав: "Їй було нестерпно боляче. Вона кричала про допомогу. Вона чула, як проїжджали машини, але вони не могли бачити її з дороги".

Вандерволл пригадав розмову з Бріонною, коли знайшов її: "Я сказав: "Твоя сім'я шукає тебе. У соціальних мережах скрізь є дописи. Не можу повірити, що ти так довго тут сидиш".

Після того, як її витягли з машини, Кассел доправили до медцентру, де їй надали допомогу. За словами сім'ї, жінка дістала "важкі" травми ніг, ребер і зап'ястя.

"Вона робила все можливе, щоб вижити", - сказала мама Кім Браун. "Я дуже тішуся, що її знайшли живою, і я просто не можу дочекатися, щоб обійняти і поцілувати її".

Нагадаємо, у січні мандрівника знайшли через два тижні після зникнення в горах. Він вижив завдяки двом батончикам-мюслі.

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