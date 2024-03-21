Водійка служби доставки їжі відкусила клієнту великий палець: що сталося

Водійка британської служби доставки їжі Deliveroo відкусила клієнту великий палець після короткої суперечки про піцу, замовлену через застосунок.

Про це пише ВВС.

35-річна Дженніфер Роша напала на 36-річного Стівена Дженкінсона під час того, що мало бути звичайною доставкою їжі на винос у грудні 2022 року. Стівен був атакований біля свого будинку в Олдершоті, Гемпшир.

Жінка підміняла водія компанії та користувалася чужим обліковим записом, що суддя Коронного суду Вінчестера назвав "серйозним правопорушенням", яке може призвести до того, що Роша опиниться за ґратами.

Стівен, який залишився з відірваним від кісточки великим пальцем, розповів: "Все, що я пам'ятаю, я тряс її шолом, намагаючись зняти його. З тією силою, з якою вона, мабуть, кусала, вона просто зняла його". Він додав, що було таке відчуття, ніби він "пройшов через бензопилу".

Роша, якій буде винесено вирок 3 травня, посперечалася зі Стівеном після того, як прибула до неправильного місця. Стівен забув свій телефон, і почалася суперечка через номер коду доставки, який він повинен був повідомити.

Він додав: "Фінансово я розорений. Я безробітний. У мене величезна сума боргів, і я не бачу світла в кінці тунелю". Чоловік також зазначив, що стосунки з його дівчиною, матір'ю його новонародженої доньки, зіпсувалися після інциденту: "Мені доведеться жити з цим до кінця життя. Я хочу використати цю історію, щоб допомогти іншим, щоб сказати: "Це має змінитися".

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Тим часом Deliveroo опублікували власну заяву: "Це був жахливий інцидент. Ми негайно закрили акаунт відповідної водійки і повністю співпрацюємо з поліцією у розслідуванні".

Нагадаємо, чоловік опинився в комі з 4% шансом на виживання через врослу волосину в паху. Він дивом вижив і нещодавно знову почав ходити.

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