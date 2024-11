Водоспад нечистот залив торговий центр після прориву туалету – відео

У Бангкоку, Таїланд, водоспад нечистот хлинув у торговий центр Central Ladprao після того, як в туалеті прорвало трубу.

Про це пише Need To Know.

Брудна вода била з труби біля вхідних і вихідних дверей закладу. Вона розбризкалася всією підлогою, утворивши гігантську жовту калюжу. Причиною цього став несправний туалет.

На відео видно, як калюжа розширюється, оскільки рідина продовжує падати без жодних ознак уповільнення. Стічні води залишили вкрай неприємний запах на всій території, а також пошкодили одяг.

Інцидент стався 24 листопада. Повідомлень про те, що хтось безпосередньо постраждав внаслідок витоку каналізаційних стоків, не надходило.

Невідомо, чи постраждали інші магазини в торговому центрі.

