Вогняна куля пронеслася в небі над Японією: що це було (відео)

Свідки з західної Японії були шоковані яскравим спалахом світла, який осяяв нічне небо. За словами експертів, причиною цього явища став надзвичайно яскравий метеор, відомий як болід.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався у вівторок близько 23:00 за місцевим часом. Вже за кілька хвилин у соціальних мережах з’явилися відео та фотографії величезної вогняної кулі. Очевидці повідомляли, що світло було настільки яскравим, що «наче розвиднілося» і було видно за сотні миль від епіцентру. Деякі мешканці навіть відчули вібрацію в повітрі.

За словами Тосіхіси Маеди, керівника Сендайського космічного музею, це був болід, який, ймовірно, впав у Тихий океан. Експерти наголосили, що це було природне явище, а не «інопланетне вторгнення», як припускали деякі користувачі Мережі. Згідно з даними NASA, об’єкти, що спричиняють такі спалахи, можуть бути понад метр у діаметрі.

Нагадаємо, шматок метеорита, що пробив дах будинку в Атланті, виявився старшим за саму Землю. За словами планетарного геолога Скотта Гарріса, метеорит Макдоноу сформувався близько 4,56 мільярда років тому, тоді як вік нашої планети оцінюється в 4,5 мільярда років. Це означає, що космічний камінь існував на кілька сотень мільйонів років довше.

Раніше повідомлялося, що найбільший шматок Марса, знайдений на Землі, був проданий на аукціоні за приголомшливу суму — близько 5,3 мільйона доларів. Цей унікальний камінь вагою приблизно 24,5 кг став частиною аукціону природної історії Sotheby’s, де також були представлені скелет динозавра та місячний метеорит.