"Володар перснів": чоловік натягнув 11 кілець на пеніс та знепритомнів (фото)

У Таїланді непритомного чоловіка доставили до лікарні після того, як він натягнув на свій член 11 кілець.

Про це пише NTK.

Вважається, що пацієнт знепритомнів через обмеження кровотоку. Пеніс чоловіка небезпечно почервонів і набряк.

Його доставили з дому до найближчої лікарні, де медики були змушені звернутися за допомогою до бригади швидкої допомоги, щоб зрізати кільця з його набряклого інтимного місця.

Непритомний чоловік потрапив до лікарні після того, як натягнув 11 кілець на пеніс / Фото: Jam Press

Оскільки пацієнт був непритомний, лікарям довелося вставити трубку в його статевий член для того, щоб вийшла сеча, яка накопичилася.

Непритомний чоловік потрапив до лікарні після того, як натягнув 11 кілець на пеніс / Фото: Jam Press

У результаті, лікарі змогли вилікувати травми чоловіка.

Чоловік натягнув 11 кілець на пеніс / Фото: Jam Press

Наразі він відновлюється після пережитих випробувань у лікарні в Бангкоку.

Незрозуміло, чому пацієнт одягнув 11 кілець на свою чоловічу гідність. Вважається, що він або намагався розтягнути свій член, щоб досягти більшої довжини, або намагався посилити задоволення під час мастурбації.

Якщо кільця на статевому члені занадто туго затягнуті або носяться протягом тривалого часу, вони можуть спричинити пріапізм – розлад, за якого статевий член зберігає жорстку ерекцію без будь-якої стимуляції. Цей стан може призвести до незворотних ушкоджень, зокрема гангрену пеніса, що іноді може призвести до ампутації.

Тим часом місцевий мешканець пожартував: "Володар 11 перснів".

Нагадаємо, раніше тренер захотів збільшити пеніс та одягнув на нього пластину вагою 3 кг. Він думав, що зможе накачати член, як інші м'язи.

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