Вона шукає брата вже понад два століття: історія привида Чорної Черниці Банку Англії

Банк Англії / © Фото з відкритих джерел

У самому серці фінансового району Лондона, у будівлі, де зберігаються мільярди фунтів стерлінгів, живе привид. Кажуть, що співробітники Банку Англії — одного з найзахищеніших місць у світі — досі стикаються з надприродним.

Про це пише видання Mirror.

За легендою, це душа Сари Вайтхед, яку називають Чорною черницею. Вона з’являється в темних коридорах банку та на прилеглій станції метро Bank, повторюючи лише одне запитання:

“Ви не бачили мого брата?”

Трагічна історія, що не дає спокою століттями

На початку XIX століття брат Сари, Пол Вайтхед, працював у Банку Англії. Його стратили за підробку документів — злочин, який він намагався приховати від сестри.

Не знаючи про його долю, Сара роками приходила до банку, вдягнена у траурне чорне вбрання, щодня питаючи співробітників про брата. Ті, щоб уникнути скандалу, постійно її обманювали — аж доки один із молодих працівників не розповів правду.

Після цього Сара збожеволіла. Вона продовжувала повертатися до банку, тепер уже як тінь — мовчазна, у чорному, з тим самим запитанням.

Зрештою, 1818 року керівництво банку виплатило їй компенсацію, аби вона більше ніколи не поверталася. Сара погодилася. Але після її смерті домовленість, схоже, втратила силу.

Свідки розповідають, що її привид досі з’являється біля Треднідл-стріт, у внутрішньому дворі банку та навіть у підземних тунелях метро.

“Ви бачили мого брата?” — голос із темряви

За словами очевидців, у темних переходах станції Bank можна почути плач, стогін і навіть відлуння кроків. Працівники метрополітену неодноразово розповідали, що бачили жінку в чорному, яка розчинялася просто у повітрі.

Дослідниця містики Енн Мессі МакЕлрой зі Spooky Isles писала:

“Пасажири відчували всеохопне занепокоєння й страх, ніби поруч блукають душі, які не знайшли спокою”.

Хто така Чорна Черниця?

Сара Вайтхед — сестра Пола Вайтхеда, банківського службовця, страченого близько 1812 року.

Після його смерті роками приходила до банку, вдягнена у чорне.

Отримала прізвисько Black Nun — Чорна Черниця.

Її дух нібито мешкає в банку й на станції метро “Bank”.

