Вони стежать за нами, навіть коли сплять: дослідники розкрили великий секрет домашніх котів

Ваш кіт уважно фіксує кожен ваш крок / © Unsplash

Існує популярний стереотип, що коти — це надзвичайно егоїстичні створіння, яким абсолютно байдуже на те, чим займаються їхні господарі (звісно, якщо не йдеться про годування). Проте команда японських дослідників вирішила кинути виклик цьому міфу і з’ясувати, чи справді наші улюбленці настільки відсторонені.

Результати їхнього незвичайного експерименту доводять: коти чудово знають, де ви перебуваєте, навіть якщо ви вийшли з кімнати. Про це пише Phys.org.

Експеримент із невидимим господарем

Учені запідозрили, що пухнастики цікавляться своїми опікунами набагато більше, ніж прийнято вважати. Щоб перевірити цю теорію, вони залучили до дослідження 50 котів — як звичайних домашніх лежнів, так і мешканців котячих кафе.

Тварин по черзі поміщали у простору кімнату, обладнану динаміком. Ще один динамік дослідники сховали зовні, за межами приміщення. Далі котам вмикали різні аудіозаписи: голос їхнього власника, який кличе улюбленця на ім’я, голос абсолютно незнайомої людини та просто випадкові шуми.

Котяча реакція на «телепортацію»

Справжня магія почалася на наступному етапі. Вчені почали вмикати звуки парами: спочатку голос господаря лунав із динаміка всередині кімнати (ніби людина стоїть поруч із котом), і буквально за мить той самий голос різко лунав із динаміка, що стояв за дверима.

Спостерігачі, які аналізували реакцію тварин, помітили яскраво виражене здивування. Для кота ця ситуація виглядала так, ніби його господар щойно миттєво телепортувався з одного кінця квартири в інше, порушивши всі закони фізики.

Така спантеличена реакція стала головним доказом для науковців. Вона свідчить про те, що коти, навіть не дивлячись на нас, уважно слухають наші кроки та голос, створюючи у своїй голові своєрідну уявну мапу. Вони постійно розраховують і фіксують, де саме в цей момент має перебувати їхня людина, тож будь-яке раптове чи нелогічне зникнення викликає у них щирий подив.

Нагадаємо, коти часто займають місце господаря, яке він щойно залишив. Дослідження показують, що це пов’язано не лише з теплом, а й із запахами, емоційними сигналами та відчуттям безпеки.

