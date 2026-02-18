ТСН у соціальних мережах

Вони вже летять додому: дізнайтеся, коли лелеки повертаються з далеких країв

Перші теплі пориви вітру несуть у небо силуети з довгими крилами та червоними дзьобами. Лелеки, ці граціозні мандрівники, повертаються додому, розганяючи залишки зими своїми широкими крилами. Уявіть момент, коли зграя сідає біля старого гнізда на стовпі — серце стискається від захвату, ніби сама весна торкнулася землі.

Тетяна Мележик
Коли повертаються лелеки

Коли повертаються лелеки / © Pixabay

Це не просто птахи, а живі годинники природи, які сигналізують про відродження. У більшості регіонів України лелеки з’являються у другій половині березня — першій половині квітня, з піком близько 19 березня. Ці дати гнучкі, як річковий потік, і залежать від примх погоди та далекої Африки.

Традиційно 19 березня вважають днем повернення лелек — це відлуння народних спостережень, коли перші самці прилітають, щоб відновити гніздо. 2025 року орнітологи зафіксували перші зграї вже 10 березня на Одещині, а на Львівщині — до 15 березня. Ранній приліт тішить душу, але змушує замислитися про зміни у природі.

Епічна міграція: шлях у тисячі кілометрів

Лелеки не зимують у спокої — вони мандрують, немов невтомні пілігрими. З України восени вони рушають двома основними маршрутами:

  • З західних і центральних регіонів летять уздовж Чорного моря через Босфор і Близький Схід до долини Нілу.

  • Зі східних районів обирають маршрут через Кавказ.

Відстань сягає 10000 км туди й назад з тривалими зупинками в Судані на 4–6 тижнів, де вони чекають на дощі для поживи.

Ці птахи — майстри термічних потоків: ширяють удень на висоті, уникаючи моря, бо без висхідних повітряних хвиль крила втомлюються. Молоді лелеки іноді блукають у несподіваних місцях, а старі повертаються з точністю годинникового механізму. Уявіть: кільцьований в Україні птах опиняється у ПАР чи Конго, а навесні летить назад, орієнтуючись на сонце, зірки та магнітне поле Землі.

Подорож триває 4–6 тижнів з добовим пробігом до 550 км в Африці. Не всі досягають мети — полювання на Близькому Сході забирає тисячі, забруднення річок зменшує їжу. Та попри ризики лелеки повертаються, несучи обіцянку нового циклу життя.

Регіональні особливості: коли чекати на лелеки у вашому краї

Україна простяглася від Карпат до степів, тому лелеки прилітають поетапно, розподіляючи весну порціями:

  1. Захід (Львівщина, Закарпаття): 15–20 березня, ранній приліт завдяки потеплінню — 7–10 днів раніше; 2025 року — 10–15 березня.

  2. Центр (Київщина, Полтавщина): 20–25 березня, потепління пришвидшує на 5–7 днів; 2025 року — 18–22 березня.

  3. Південь (Одещина): 10–20 березня, потепління — до 10 днів; 2025 року — 10 березня.

  4. Схід (Харківщина): 25 березня — 5 квітня, потепління — 3–5 днів; 2025 року — 25 березня.

Теплий захід кличе птахів першим, а східні морози уповільнюють їхній приліт. З урахуванням тенденцій 2026 року можна очікувати ще раніших дат — можливо, перші розвідники з’являться на півдні вже в лютому.

Кліматичні зміни: чому лелеки прилітають раніше

Глобальне потепління змінює давні маршрути, пришвидшуючи крила птахів. За останні 30 років середня дата прильоту зсунулася на тиждень раніше. М’які зими в Європі спокушають зимувати ближче, скорочуючи шлях.

Ранній приліт несе ризики: холодні зливи, брак їжі — жаб, комах, мишей. Посухи в Африці скорочують ресурси, а війна в Україні зменшила популяцію. Проте VIII Міжнародний облік 2024 року фіксує відновлення до 45–50 тис. пар. Орнітологи прогнозують скорочення на 10–15% до 2030-го, якщо посухи посилюватимуться. Лелеки контролюють шкідників і рятують врожаї — їхнє виживання важливе для екосистеми.

Символіка та прикмети: лелеки в українській душі

Лелеки — не просто пернаті, а оберіг домівки, вісник миру. З давніх часів їхнє гніздо на даху обіцяло достаток. Якщо лелека повертається до старого гнізда — це знак гарного врожаю і спокою.

  • Один лелека пролетів — самотній рік попереду.

  • Двоє — пара скріпиться міцно.

  • Тріщить дзьобом — завтра сонце засяє яскраво.

  • Стоїть на одній нозі — морозець нагряне.

  • Рано прилетів — літо буде спекотне.

  • Не відлітає восени — негода затримається.

23 березня — День лелеки в Україні, коли святкують повернення птахів. Лелеки на гербах міст, у піснях і легендах — вони несуть дітей у пелюшках, забирають душі в рай. Навіть 2026 року ця магія нагадує про тісний зв’язок людини з природою.

