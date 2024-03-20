Ворона 26 років ходить на сніданок до кафе та навчилася казати "привіт" – відео

В Іспанії кафе готелю Solymar у Посада-де-Лянес щоранку зустрічає Пако, свого особливого і найвідданішого клієнта. Пако – ворона, яка вже 26 років ходить до закладу на сніданок, не пропускаючи жодного дня.

Про це пише 20Minutos.

Там власники кафе чекають на нього з чималою порцією їжі, щоб дати йому достатньо енергії, щоб пережити решту дня. У них навіть є спеціальна тарілка з його ім'ям, де пташці подають їжу. Офіціанти запевняють, що "Пако – член сім'ї".

Власник готелю Лукас Фернандес розповів, що птах випав з гнізда і його підібрали разом з двома братами, але вижив лише він і відтоді не хоче йти.

Чотирнадцять років тому йому ледь не довелося розпрощатися зі своїм улюбленим сніданком, оскільки скарга загрожувала його проживанню в готелі, але врешті-решт влада дозволила йому залишитися там.

Тепер Пако став зіркою соціальних мереж після того, як власники готелю поділилися відео, де Пако він вітається в кафе. Так, тварина вміє розмовляти і дуже ввічлива, вона не соромиться вітатися з усіма, хто заходить поїсти. Птах каже "hola", що в перекладі з іспанської означає "привіт".

Ті, хто його знає, називають Пако "феноменом", а ті, хто не знає, дуже хочуть його побачити і не соромляться йти до закладу. "У класі всі мої однокласники розповідали мені про нього", - поділився один з відвідувачів.

Нагадаємо, чоловік завів алігатора в басейні та пускав до нього дітей. Звір жив на території його розкішного маєтку.

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