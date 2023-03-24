Воскресили з мертвих: чоловік пережив клінічну смерть та розповів, що бачив

Британець Кевін Гілл поділився своїм досвідом потойбіччя після того, як пережив клінічну смерть.

Серце 55-річного чоловіка раптово припинило битися, коли він перебував у Королівській лікарні Дербі, де лікувався від кальцифілаксії — рідкісного захворювання, при якому кальцій накопичується у дрібних кровоносних судинах жирової та шкірної тканин.

Про це пише dailymail.co.uk.

Гілл, якого лікарі назвали "диво-людиною", поділився, що він увійшов до "духовного царства" і був відокремлений від тіла.

"Це було схоже на те, що я був у духовному світі - я усвідомлював, що відбувається, але в мені було так багато спокою", - пригадав він.

Фото: dailymail.co.uk

У січні 2022 року Кевіну зробили операцію на серці через проблему із серцевим клапаном. Через це у нього затримувалася вода в ногах, і після лікування та року у лікарні він втратив 65 кг водяної ваги. Потім у нього розвинулася кальцифілаксія.

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Зазначається, що це може призвести до утворення тромбів і хворобливих виразок на шкірі, які можуть призвести до кровотечі. Стан зустрічається майже виключно у пацієнтів із хронічним захворюванням нирок.

"Мою шкіру роз'їдало. Протягом трьох днів мої ноги кровоточили - це просто не зупинялося", - поділився він.

Чоловік стверджував, що втратив понад два літри крові, перш ніж його серце зупинилося. Він був мертвий протягом декількох хвилин, перш ніж лікарі реанімували його.

Кевін сказав, що зі сторони спостерігав за тим, як співробітники лікарні намагалися його врятувати.

"Я знав, що помер. Я був відокремлений від свого тіла. Потім я просто заснув і прокинувся живим, і кровотеча зупинилася. Я знав, що не настав час помирати. Ситуація змусила мене переглянути свої пріоритети. Коли я вийшов із лікарні, атмосфера у моїй родині різко змінилася. Я став витривалішим", - зазначив він.

Фото: dailymail.co.uk

Зараз Гілл майже повністю одужав і вже повернувся додому зі своєю 52-річною дружиною Каміллою.

Він сказав: "Я перебуваю на завершальній стадії одужання. У правій нозі у мене все ще трохи болить, але вже не так сильно, як раніше – я плакав годинами. Раніше мій рівень болю був 100 із 10, а тепер він впав до чотирьох. Всі казали, що я маю померти".

Нагадаємо, оголошена померлою 31 рік тому жінка, яка пророкувала кінець світу, несподівано знайшлася. Понад 20 років Патриція Копта, якій зараз 86 років, перебувала в будинку для людей похилого віку в Пуерто-Рико.

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