Восьма найбагатша жінка світу вимагає від галереї зняти її химерний портрет – фото малюнка

Магнатці не подобається, як її зобразив художник.

Найбагатша жінка Австралії вимагає зняти її портрет, що висить у Національній галереї країни.

Про це пише Metro.

Джина Райнгарт, гірничодобувна магнатка, статки якої оцінюються у понад 30 мільярдів доларів, має подвійне підборіддя на картині відзначеного нагородами художника-аборигена Вінсента Наматджири.

Райнгарт підтримує Національну галерею, а це означає, що вона щороку жертвує від $4,999 до $9,999 австралійських доларів.

Вінсент сказав у своїй заяві: "Я малюю світ таким, яким я його бачу. Людям не обов'язково повинні подобатися мої картини, але я сподіваюся, що вони знайдуть час, щоб подивитися і подумати: "Чому цей хлопець-абориген намалював цих могутніх людей? Що він намагається сказати?".

Gina Rinehart, a mining magnate estimated to be worth more than £24.1 billion, appears to have a double-chin in award-winning aboriginal artist Vincent Namatjira’s painting



'I paint the world as I see it. People don’t have to like my paintings,' said Mr Namatjira — Metro (@MetroUK) May 16, 2024

Спочатку картина була виставлена в Аделаїді, а потім переїхала до Канберри разом з картинами королеви Єлизавети ІІ. Національна галерея Австралії заявила, що вітає публічний діалог щодо своїх експозицій, але поки що відмовляється знімати картину. У своїй заяві вони зазначили: "Від 1973 року, коли Національна галерея придбала “Блакитні полюси” Джексона Поллока, ведеться динамічна дискусія про художні достоїнства творів, що перебувають в національній колекції та/або експонуються в галереї. Ми представляємо твори мистецтва австралійській публіці, щоб надихнути людей досліджувати, відчувати і вивчати мистецтво".

На виставці також представлені Ангус Янг з ACDC, король Чарльз III, Джимі Гендрікс та інші відомі особистості з Австралії та всього світу.

"Комусь це може не сподобатися, комусь це може здатися смішним, але я сподіваюся, що люди зазирнуть під поверхню і побачать і серйозну сторону", - додав Наматджира.

В Інтернеті портрет порівнюють з лиходієм з фільму "Мисливець за привидами" та зображенням застиглого Гана Соло із "Зоряних воєн".

Нагадаємо, жінка, яка перетворилася на живу секс-ляльку, шокувала, який мала вигляд до пластики. Модель поставила собі за мету стати максимально штучною.

Читайте також: