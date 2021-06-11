Восьмирічна дівчинка з Канади підняла штангу вагою 80 кілограмів (відео)

Дівчинка присвячує тренуванням десять годин на тиждень.

Школярка Рорі з Канади підняла 80-кілограмову штангу. Це втричі більше, аніж важить сама восьмирічна дитина. Це також неймовірно для віку дівчинки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Також читайте У Китаї подружжя відшукало свого сина через 26 років після викрадення

Школярка Рорі ван Ульфт тренується по десять годин на тиждень, не забуваючи звісно ж, школу. За словами батьків, дівчинка це робить без жодного примусу.

Дитина вже виграла десятки змагань і навіть стала найсильнішою дівчинкою Канади. Тепер, як вона запевняє, прагне підкорити світ.

Восьмирічна Рорі ван Ульфт / dailymail.co.uk

А от думки фахівців, чи безпечна важка атлетика для дітей, різняться. Однак, радять принаймні не нехтувати послугами досвідченого тренера.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини світу: 8-річна дівчинка з Канади підняла 80-кілограмову штангу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання