В Іспанії восьмирічна дівчинка застрягла в пральній машині після того, як залізла туди, і її довелося рятувати пожежникам.

Її батьки почули крики і побачили, що донька застрягла в пральній машині. Вони зателефонували до служби порятунку і до будинку в Торре-дель-Мар поблизу Малаги виїхали пожежники.

Коли Антоніо "Буба", Фалі, Ману та Мігель прибули на місце, вони побачили дівчинку з однією ногою, затиснутою між лопатями барабана.

"Вона не могла нею поворухнути", — розповів "Буба" місцевим ЗМІ.

Операція з визволення дитини тривала 50 хвилин.

Восьмирічна дівчинка застрягла в пральній машині / Фото: Jam Press

Коли пожежники почали роботу, дитині дали мобільний телефон, щоб розважити її.

Врешті-решт, вона була звільнена, отримавши лише синці на щиколотці та на коліні.

"Буба" прокоментував: "Ми всі були дітьми і гралися, але я ніколи не бачив нічого подібного раніше. Це не те, що трапляється часто. Просто не пощастило. Головне, що вона в безпеці".

Щоб звільнити дівчинку, пожежникам довелося зняти декілька частин пральної машини, яка тепер не підлягає відновленню.

