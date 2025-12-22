Восьминоги заполонили узбережжя Британії: що відбувається із кліматом

Восьминіг

Організація Wildlife Trusts оголосила 2025 рік “роком восьминога” після того, як біля південного узбережжя Англії зафіксували рекордну кількість цих одних з найрозумніших безхребетних у світі.

Про це йдеться в щорічному огляді стану британських морів, пише The Guardian.

Причиною явища стала м’яка зима та надзвичайно тепла весна, які створили сприятливі умови для масового розмноження середземноморського восьминога. Як результат, безпрецедентна кількість тварин оселилася вздовж південного узбережжя Англії — від Пензанса в Корнуоллі до півдня Девону.

За словами Мета Слейтера з Cornwall Wildlife Trust, масштаби вилову, зафіксовані місцевими рибалками, приблизно утринадцятеро перевищують звичні показники для вод Корнуоллу. За підрахунками фахівців, цього року у водах Великої Британії було виловлено близько 233 тисяч восьминогів — різке зростання порівняно з попередніми роками.

Звичайний, або середземноморський восьминіг (Octopus vulgaris) і раніше траплявся у британських водах, однак у дуже незначній кількості. Нинішній «спалах» популяції пов’язують не лише з теплою погодою, а й із великою кількістю крабів-павуків, які також масово з’являлися біля південного узбережжя останніми роками.

За даними Marine Biological Association, востаннє подібне масове “цвітіння” восьминогів фіксували 1950 року, а до того — на початку ХХ століття, 1900-го.

Через різке зростання чисельності восьминогів їх уперше за тривалий час стало легко помітити на мілководді. Дайвери знімали відео, на яких тварини збираються у групи, що для них нетипово, адже зазвичай восьминоги ведуть одинокий спосіб життя, а також пересуваються морським дном, спираючись на кінчики щупалець. Один з восьминогів навіть намагався схопити підводну камеру.

“Під час першого занурення біля півострова Лізард я одразу побачив п’ятьох восьминогів. І вони справді великі”, — зазначив Слейтер. За його словами, звичайні восьминоги у британських водах можуть сягати до півтора метра завширшки.

Екологи не виключають, що в разі ще однієї м’якої зими 2026 року можливе повторне “цвітіння” популяції. Водночас фахівці застерігають: за історичними даними, такі явища зазвичай нетривалі.

У Wildlife Trusts також повідомили, що 2025 рік приніс й інші несподівані природні рекорди, зокрема рекордну кількість сірих тюленів у Камбрії та найбільшу зафіксовану чисельність тупиків на острові Скомер біля узбережжя Уельсу. Окрім цього, волонтери вперше виявили деякі види морських тварин у регіонах, де їх раніше не спостерігали, що свідчить про стрімкі зміни в екосистемах британських морів.

Раніше повідомлялося, що восьминоги можуть функціонувати навіть тоді, коли їхнє серце тимчасово припиняє роботу. Біологи пояснили, як це взагалі можливо.