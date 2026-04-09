Хижа тварина у місті: вовк зробив підкоп та втік із зоопарку

Вовк утік із зоопарку / © unsplash.com

Реклама

У місті Теджон, що у Південній Кореї, сотні людей шукають вовка. Дика тварина втекла із зоопарку. Тепер хижак становить серйозну небезпеку для жителів міста. У Теджоні довелося закрити школу.

Сотні працівників екстрених служб долучилися до пошуків тварини. Разом з військовими вони прочісують околиці тематичного парку O-World. Про це повідомляє The Guardian.

У місті Теджон з населенням 1,5 мільйона людей інтенсивно шукають вовка, що втік із зоопарку. У пошуковій операції беруть участь представники влади, екстрені служби, поліція та військові. Про це розповів представник пожежного управління міста Теджон.

Реклама

Місцеві ЗМІ публікували фото, на яких вовк спокійно розгулює вулицями міста. Тварина втекла із зоопарку у середу, 8 квітня.

Самець народився у 2024 році, важить близько 30 кг. Розмір вовка змусив залучити таку кількість людей до пошуків.

Через те, що тварину не вдалося спіймати, довелося закрити місцеву школу.

«Початкова школа Сансон у Теджоні сьогодні закрита після втечі вовка із зоопарку вчора», — заявив агентству AFP представник управління освіти міста Теджон.

Реклама

Вовка шукають з кінологами та спеціально навченими собаками. Також залучили пошукові дрони з камерами. Невдовзі дрони довелося спустити на землю, адже розпочався дощ.

У зоопарку поділилися, що щоранку оглядають вольєри перед відкриттям. І саме вчора однієї тварини там бракувало. Після того як перевірили камери спостереження, стало зрозуміло, що тварина втекла.

Вовк зміг прорити яму в землі та залишити вольєр.

Хижа тварина у місті: що робити

Якщо в місті ви натрапили на дику тварину, яка, ймовірно, втекла із зоопарку, варто дотриматися такого алгоритму дій:

Реклама