Возз'єдналися через 13 років: жінка побачила у TikTok відео з безхатьком і впізнала свого брата

Свого часу вони втратили зв'язок.

Сила соціальних мереж возз'єднала безхатька з його родиною в Мексиці через 13 років.

Про це пише Daily Star.

Зворушливий момент став вірусним у TikTok, коли 54-річний Хорхе Пінеда обійняв свою сестру Беатріс біля покинутого будинку в північно-східному місті Монтеррей, де він шукав притулку.

Возз'єднання відбулося завдяки блогеру Андре Ернандесу, який 5 квітня опублікував у Мережі відео босоногого чоловіка, який розчулився, побачивши його "Форд Мустанг".

Хорхе щиро захоплювався спортивним автомобілем і Ернандес взяв його покататися на машині. Відео цієї поїздки стало вірусним і допомогло родині Хорхе впізнати його та відновити зв'язок.

Ернандес розповів Info 7, що колега попередив його про те, що біля його автівки стоїть безхатько, і порадив знайти інше місце на парковці.

Натомість блогер вирішив залишити машину на місці, а згодом підійшов до Пінеди і взяв його покататися містом.

Підписники Ернандеса були зворушені відео і пожертвували кошти, щоб допомогти Пінеді купити їжу, новий матрац і повністю змінити його зовнішність, чому чоловік спочатку пручався.

Вірусний контент зрештою привернув увагу Беатріс, яка звернулася до Ернандеса, помітивши свого брата, якого вона востаннє бачила 2011 року.

Беатріс змогла дістати гроші і здійснила 11-годинну поїздку зі свого будинку в Амеці, місті на заході штату Халіско, до Монтеррея, щоб возз'єднатися з Хорхе.

Хорхе деякий час жив у Сполучених Штатах, перш ніж проблеми з наркотиками призвели до його депортації до Мексики, розповіла Беатріс. Він знайшов роботу на шоколадній фабриці в місті Ріно в штаті Халіско, а згодом потрапив в аварію, яка змусила його розлучитися з сім'єю.

"Я побачила відео і розплакалася", - сказала Беатріс, цитує Infobae.

Відтоді Хорхе повернувся до своєї сестри до Амеки і з нетерпінням чекає на нові можливості.

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