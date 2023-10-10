Вперше у світі: симфонічний оркестр влаштував шоу для декількох тисяч курей – відео

У Новій Зеландії на фермі в Гокс-Бей симфонічний оркестр влаштував незвичайне шоу.

Про це пише The Guardian.

Музиканти представили свою останню композицію Chook Symphony No 1. Мелодія містила безліч відмінних рис традиційної музики бароко, але коли вона почалася, інструменти почали видавати звуки, які частіше можна почути в курниках, ніж у священних партерах залу для глядачів.

Однак такий відступ від традиції нікого не збентежив – адже аудиторія, яка зібралася послухати концерт минулого тижня, насправді складала декілька тисяч курчат.

Зроблений на замовлення музичний твір був створений спеціально для птахів.

"Ми вже декілька років вмикаємо курчатам класичну музику, тому що добре вивчено, що вона може заспокоїти курчат", — каже Бен Босток, один із двох братів, які володіють фермою.

Дослідження показали, що тварини можуть позитивно реагувати на класичну музику, а кури особливо чуйні до музики в стилі бароко, згідно з деякими дослідженнями.

Композитор Геміш Олівер, який використав традицію бароко як відправну точку і черпав натхнення у таких композиторів, як Кореллі, Бах і Шнітке, хотів, щоб твір був грайливим, включивши в нього звуки зі світу курчат. "Труба наслідує курку… Гобій і фагот — найкудахтаніші з духових інструментів, особливо якщо прибрати тростини".

На ранніх етапах твору перевірялося, на які інструменти та звуки курчата реагували найкраще.

"Їм не подобався гучний стукіт", — сказав Босток, додавши, що коли птахи позитивно реагують на музику, вони мають тенденцію пересуватися далі серед дерев. Тепер Босток сподівається, що курячі фермери по всьому світу використовуватимуть цей музичний твір, щоб заспокоїти своїх птахів.

Для Олівера ключовим моментом проєкту було отримання інформації від фермерів про те, як кури реагували на певні звуки та інструменти.

Концерт симфонічного оркестру для курей / Фото: Bostock Brothers

За словами Пітера Біггса, виконавчого директора оркестру, симфонічний оркестр "ретельно вивчив" будь-які інші приклади того, як оркестр вигадує музику спеціально для курей, і вважає, що це буде перший у світі випадок.

"Відверто кажучи, коли на думку спадає симфонічний оркестр, він може здатися далеким і дуже серйозним. Ми не такі… ми хотіли переконатися, що ми є організацією, яка може розважитись", — сказав Біггс, додавши, що для симфонії важливо співпрацювати з підприємствами, які є інноваційними та етичними.

"Ми всі дбаємо про благополуччя: якщо це благополуччя для людей, це здорово, якщо це благополуччя для всіх видів планети, це теж здорово".

Нагадаємо, жінка понад 30 років живе на плавучому острові, який збудувала разом із покійним чоловіком. Будиночки плавають на пінопласті.

Читайте також: