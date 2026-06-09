«Впіймай мене, якщо зможеш» у реальному житті: пілот 17 років літав за підробленими документами

Як у кіно: у США піймали фальшивого капітана авіалайнера, який 17 років водив за ніс Air Canada / © pexels.com

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У Сполучених Штатах заарештували колишнього пілота Air Canada, який роками літав без ліцензії та підробляв документи.

Про це передає американське видання People.

Пілота заарештували після того, як він нібито перевіз тисячі пасажирів без необхідної ліцензії. Розслідування виявило, що він нібито виконував сотні рейсів протягом щонайменше 17 років без належної ліцензії.

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Поліцейські окреслили ймовірне шахрайство Джеффрі Волла, яке, за їхніми словами, «читається як кіносценарій».

З 2009 року, коли Волла підвищили до капітана, він літав з підробленою ліцензією пілота транспортної авіації, яка дозволяла б йому керувати комерційними літаками. Капітани великих літаків, що експлуатуються авіакомпаніями Канади, повинні мати ліцензію ATPL, який отримують шляхом складання серії письмових іспитів.

Правоохоронці порівняли Волла з лікарем, який має ліцензію на сімейну медицину та йде до лікарні, щоб провести операцію на мозку.

«Цей інцидент не поставив під загрозу безпеку, оскільки всі пілоти Air Canada проходять обов’язкове періодичне навчання кожні шість місяців для підтвердження своєї льотної компетентності, включаючи перевірку польотів із сертифікованим пілотом-контролером Transport Canada кожні 12 місяців», — йдеться у заяві авіакомпанії.

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У Air Canada заявили, що протягом усього періоду роботи пілот був «повністю навченим». У компанії додали, що «він успішно пройшов або перевищив необхідну періодичну підготовку, продемонструвавши високий рівень компетентності для безпечного керування великими літаками».

Раніше ми писали, що американського пілота збили двічі за час війни в Ірані.

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