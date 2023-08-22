Вправа, яка замінить похід до окуліста: знайдіть швидко вовка серед отари овець 

Оптичні ілюзії - чудовий спосіб змусити наші очі та розум працювати різними способами. Є чудова вправа, яка замінить вам похід до окуліста та дасть зрозуміти, чи маєте ви 100-відсотковий зір.

Про це йдеться на сайті видання Mirror.co.

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"Нам би всім хотілося думати, що ми маємо хороший зір, але це зображення перевіряє ваші оптичні навички — і подивіться, чи зможете ви врятувати цю отару овець від небажаного хижака. Ховаючись серед овець, вовк готовий напасти, але якби ви були пастухом, чи змогли б ви врятувати своїх овець, поки не стало надто пізно? Давши собі 30 секунд, чи зможете ви помітити небезпечного вбивцю?", - запитують автори матеріалу.

Вправа полягає у тому, аби за 30 секунд серед стада овець знайти вовка. Якщо це вам вдалося - ви маєте хороший зір. Якщо вам важко це помітити, ось підказка – погляньте ліворуч від зграї. Спробуйте побачити, чи зможете ви помітити на зображенні фігуру з більш темним хутром.

Отара овець. ФОТО: jagranjosh.com

Отара овець. ФОТО: jagranjosh.com

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