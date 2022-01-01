Вривалася під час інтиму: невістка дала свекрусі фальшивий ключ від будинку, чим розгнівала чоловіка

Чоловік вважав, що у сварці з його матір'ю винна дружина.

Жінка розповіла, як через свекруху вони з чоловіком не могли мати приватного життя, тож жінка вирішила вжити заходів, але її витівка розлютила її чоловіка, а також його сім'ю.

Про це пише Mirror.

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Все почалося з того, що 34-річна жінка та її 37-річний чоловік придбали новий будинок після року шлюбу. Але свекруха хотіла бути постійно поруч із молодятами і, за словами, невістки, вона нездатна поважати їхні кордони.

"Моя свекруха постійно натискала, щоб отримати запасний ключ. Вона пообіцяла, що використовуватиме його тільки в екстрених випадках, але враховуючи той факт, що у неї був запасний ключ від нашої старої квартири і двічі заходила до нас під час інтиму, я просто не могла їй довіряти", - нарікає 34-річна жінка.

З метою викрити її, жінка надіслала свекрусі фальшивий ключ, що, звичайно, не спрацювало. Матір чоловіка була сердитою і відчитала невістку під час різдвяної вечері.

"Вона соромила мене... Я запитала, як вона дізналася (що ключ фальшивий. - Ред.), і вона сказала, що кілька днів тому, коли чоловіка не було вдома, вона приходила", - розповідає невістка.

Ця ситуація розлютила і власницю житла й вона нагадала свекрусі про її обіцянку, але чоловік став на захист матері і вимагав, щоб дружина перепросила. Пояснював він це тим, що дружина зіпсувала різдвяну вечерю "дитячою поведінкою".

" Мій чоловік накинувся на мене в машині і сказав, що я брехала, маніпулювала, принижувала, викривала його маму", - пригадує вона.

У Мережі користувачі активно коментують інцидент, деякі закликають подумати над стосунками із чоловіком, інші - підтримали жінку?