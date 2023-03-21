Врятований з дерева екзотичний кіт здав позитивний тест на кокаїн

Екзотичний кіт сервал отримав позитивний результат на кокаїн після того, як його врятували в Цинциннаті, США.

За словами представників контролю за тваринами, сервал за окликом Амірі був врятований після того, як втік із машини свого господаря та заліз на дерево. Власника кота було зупинено поліцією за порушення правил дорожнього руху.

Про це пише edition.cnn.com.

Коли ж "вкрай схвильовану і дуже засмучену" тварину намагалися зняти з дерева, вона впала та зламала лапу. У клініці у кота взяли зразок для ДНК-тесту, а також перевірили його на наркотики.

Фото: CNN

Зазначається, що екзотичних тварин почали регулярно перевіряти на наркотики після інциденту, який стався минулого року, коли врятували мавпу і вона мала позитивний результат на метамфетамін.

Результат тесту підтвердив, що Амірі справді був сервалом, володіння яким в Огайо є незаконним, і що він був під кокаїном. Втім, невідомо, скільки наркотика вжила тварина. Так само немає доказів того, що власник дав котові кокаїн навмисно. Сервал міг випадково вжити його удома, в машині чи на вулиці.

Власник Амірі співпрацює зі слідством та передав кота під опіку притулку для тварин. Зараз дика кішка перебуває під опікою зоопарку Цинциннаті.

Нагадаємо, китайський державний телеканал People's Daily представив ведучу новин на базі штучного інтелекту. Дикторку Рен Сяоронг вже звинуватили у пропаганді.

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