Врятував тост з джемом: смачний сніданок допоміг англійці дізнатися про ускладнення під час вагітності

У жінки був високий рівень цукру у крові.
Завдяки тостові з джемов англійка з міста Пітерборо дізнатися про ускладнення під час вагітності.
Про це повідомляє видання The Sun.
31-річну Робін Бенсон-Нунд шпиталізували до лікарні, адже на 32 тижні вагітності у неї відійшли води. Утім, пологи не розпочиналися. Саме тому медики відправили породілю додому.
Перед від'їздом жінка захотіла поснідати чимось солодким і вибрала тост із джемом. Лікарі взяли у пацієнтки аналізи. Вони виявили підвищений рівень цукру в крові, що різко піднявся. Саме тому лікарі вирішиои залишили вагітну під наглядом доти, доки цукор не прийде до норми.
Через деякий час нічого не змінилося, а тому вагітну відправили на додаткове обстеження. Тоді з'ясувалося, що у малюка сповільнилося серцебиття і пульс. Виявилося, що навколо шиї плода обвилася пуповина. Медикам довелося екстрено проводити кесарів розтин.
Хлопчика назвали Олександром. Після народження йому надали необхідну допомогу та стабілізували його стан. "Кумедно озиратися назад і думати, що мій син благополучно народився на світ раніше за термін завдяки тосту з джемом", - каже Бенсон-Нунд.
Як повідомлялося, мешканка англійського міста Давентрі дізналася про вагітність на дев'ятому місяці, а тому народила у себе вдома. . Жінка каже, що протягом кількох місяців не мала можливості відвідати лікаря. Утім, протягом цього не набрала ваги, а також помітила у себе жодних характерних для вагітності симптомів.
Читайте також:
- В Африці дівчинка каталася на гойдалці і померла: що сталося
- Хотіла здивувати сина: в Австралії жінку примусили позбавитися фейкового трупа у дворі
- "Це ще пощастило": чоловіка заляпало з неба людськими фекаліями