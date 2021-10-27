Врятував тост з джемом: смачний сніданок допоміг англійці дізнатися про ускладнення під час вагітності

Врятував тост з джемом: смачний сніданок допоміг англійці дізнатися про ускладнення під час вагітності

У жінки був високий рівень цукру у крові.

Завдяки тостові з джемов англійка з міста Пітерборо дізнатися про ускладнення під час вагітності.

Про це повідомляє видання The Sun.

31-річну Робін Бенсон-Нунд шпиталізували до лікарні, адже на 32 тижні вагітності у неї відійшли води. Утім, пологи не розпочиналися. Саме тому медики відправили породілю додому.

Перед від'їздом жінка захотіла поснідати чимось солодким і вибрала тост із джемом. Лікарі взяли у пацієнтки аналізи. Вони виявили підвищений рівень цукру в крові, що різко піднявся. Саме тому лікарі вирішиои залишили вагітну під наглядом доти, доки цукор не прийде до норми.

Через деякий час нічого не змінилося, а тому вагітну відправили на додаткове обстеження. Тоді з'ясувалося, що у малюка сповільнилося серцебиття і пульс. Виявилося, що навколо шиї плода обвилася пуповина. Медикам довелося екстрено проводити кесарів розтин.

Хлопчика назвали Олександром. Після народження йому надали необхідну допомогу та стабілізували його стан. "Кумедно озиратися назад і думати, що мій син благополучно народився на світ раніше за термін завдяки тосту з джемом", - каже Бенсон-Нунд.

Як повідомлялося, мешканка англійського міста Давентрі дізналася про вагітність на дев'ятому місяці, а тому народила у себе вдома. . Жінка каже, що протягом кількох місяців не мала можливості відвідати лікаря. Утім, протягом цього не набрала ваги, а також помітила у себе жодних характерних для вагітності симптомів.

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