Врятуєте свої кімнатні квіти: буряковий відвар для рясного квітіння

Взимку можна допомогти своїм кімнатним рослинам легше пережити холод, якщо підживити їх відваром з буряка. Що потрібно робити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Саме зараз, під час новорічно-різдвяних свят, коли на столі українців часто буває салат "Шуба" або ж вінегрет, можна підживити кімнатні квіти за допомогою бурякового відвару. Краще його не виливати. Адже ця проста рідина змусить рослини квітнути навіть в холодні місяці. А це стане чудовою можливістю покращити собі настрій і розфарбувати зимові будні.

Найкраще полягає в тому, що буряковий відвар підходить практично будь-яким рослинам. Коли буряк вариться, то вода наповнюється великою кількістю поживних речовин, зокрема, магнієм, калієм, марганцем, фтором, фосфором.

А ще вам нічого не потрібно робити. Просто, коли відварюєте буряк у воді для приготування популярних салатів, не соліть рідину. Овочі відварюються до готовності, а вода залишається для квітів.

Не забудьте спочатку остудити буряковий відвар. Потім влийте його у зручну об'ємну ємність та залийте водою у співвідношені 1:1. Дуже важливо, щоб відвар був свіжим. Тоді в ньому зберігається найбільше поживних речовин.

Таке добриво слід використовувати не частіше одного разу на тиждень. Тоді ваші квіти не будуть хворіти і зовсім скоро рясну заквітнуть.