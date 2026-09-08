Все місто шукало “снігову людину”: поліцейські розповіли про найдивніший виклик 911

Чоловік у костюмі снігової людини змусив поліцію шукати легендарну істоту / © Facebook

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Американські правоохоронці отримали величезну кількість дзвінків на лінію 911 через загадкову волохату істоту, яка вільно розгулювала містом Дамаріскотта в штаті Мен. Занепокоєні громадяни заявляли про зустріч із так званою «сніговою людиною», що змусило поліцейських негайно виїхати на перевірку.

Про результати цього курйозного пошуку повідомляє UNILAD.

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Повідомлення про снігову людину

Загадкову фігуру помітили просто на головній вулиці міста, а згодом вона навіть з’явилася біля місцевої школи під час ранкового підвезення дітей. Частина перехожих неабияк злякалася і викликала копів, тоді як інші почали зупинятися заради спільних фотографій.

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«Йдучи головною вулицею, він, безумовно, привернув до себе увагу», — підтвердив начальник поліції Ерік Джозефсон.

Начальник відділку зазначив, що люди дуже активно фотографували містичного персонажа. Цікаві містяни продовжували робити знімки навіть у той момент, коли поліцейський підійшов до істоти для серйозної розмови.

Розслідування загадкового інциденту

Прибувши на місце події, офіцер з’ясував, що вулицями бродив звичайний чоловік у дуже переконливому та реалістичному костюмі. Оскільки жартівник поводився адекватно і з розумінням вислухав зауваження, правоохоронці вирішили не висувати йому жодних кримінальних звинувачень.

«Офіцер Сміт описав їхню взаємодію як чудову розмову і визнав його дуже цікавим», — розповів керівник місцевої поліції.

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Закриття справи поліцією

Згодом поліцейське управління Дамаріскотти опублікувало офіційну заяву у соціальній мережі Facebook, оголосивши про остаточне закриття цього курйозного провадження. Копи з гумором підтвердили, що після вичерпного та цілком серйозного розслідування вони дійшли невтішного висновку про нереальність «снігової людини».

«Щиро кажучи, у нашому відділку були співробітники, які таємно сподівалися, що ми нарешті натрапили на щось, що потрапить у національні новини», — зізналися правоохоронці у своєму дописі.

Водночас копи щиро подякували всім місцевим мешканцям за надзвичайну пильність та готовність зупинити свої справи заради безпеки сусідів. На їхню думку, така згуртованість громади є навіть більшою рідкістю, ніж зустріч зі справжньою сніговою людиною.

агадаємо, дослідники уперше отримали відеозапис загадкової акули-гобліна у її природному середовищі існування на великих океанічних глибинах. До цього цих рідкісних хижаків бачили живими лише після випадкового вилову рибалками.

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