Червона ікра на новорічному столі: як подавати, з якими продуктами і напоями поєднувати

Червона ікра - продукт не дешевий, але традиційний делікатес на новорічному столі.
Серед наїдків на новорічному столі традиційне місце має червона ікра. Цей делікатес гарно смакує з різними напоями, а також може бути як самостійна страва.
З чим подавати червону ікру та до яких напоїв вона найкраще підходить - читайте у атеріалі ТСН.ua.
Як вибрати якісну червону ікру
У складі продукту не повинно бути нічого, крім ікри, солі й одного-двох консервантів. Якщо в складі не вказані консерванти, то повинен бути напис "ікра пастеризована". До речі, вона корисніша для здоров'я.
На банці якісної укри не може бути написано "кав’яр лососевий". Правильний надпис - з якого виду червоної риби вона: форель, горбуша, кета, кижуч, нерка.
Колір і розмір ікринок залежать від породи риби. Але попри це ікринки повинні бути цілими, рівними і не пом'ятими. Вони не повинні плавати в рідині.
Найкращий спосіб оцінити якість ікри - дегустація. Свіжий продукт має ніжний смак, не пересолений. Ікра має приємний запах свіжої риби. Хімічні запахи та запахи затхлості - ознаки порушення технології переробки і зберігання.
Як правильно подавати червону ікру
Подавати ікру до святкового столу можна вишукано й гарно або як корему страву, або як канапки. Навіть існує кулінарний етикет. Кілька правил подавання:
Сучасний кулінарний етикет містить кілька нескладних правил того, як подавати ікру, щоб це було вишукано й гарно:
- як окрему страву ікру подають у невеликих чашках-кав’ярницях, які встановлюють на глибоку тацюз льодом;
- ідять ікру за допомогою спеціальних маленьких ложок з металу, скла або дерева;
- подавати ікру можна в устрицях;
- можна зробити канапки з ікрою чи тарталетки.
Продукти, що поєднуються з червоною ікрою
Вживати ікру можна не тільки як самостійну страву чи з канапками. Вона гармонійно поєднується з різними продуктами, а ще її використовують як доповнення до страв.
Вдале доповнення до червоної ікри:
- чорний та білий хліб, багети, галети;
- тарталетки, крекери, профітролі;
- млинці;
- фуа-гра;
- вершкове масло;
- вершкові креми;
- відварені яйця;
- маслини, авокадо, свіжі та мариновані огірки;
- солона чи підкопчена червона риба;
- печена дрібна картопля та картопляні чіпи.
Напої, які поєднуються з червоною ікрою
Класичний варіант поїдання ікри - з шампанським brut. Фруктова солодкість ігристого прекрасно збалансує солоність ікри.
Вживають ікру і з горілкою. Особливо смачно, якщо делікатес подають з млинцями, сметаною чи крем-сиром.
Щодо вина, то ікра найкраще поєднується з сухими напоями. Це дасть краще відчути смак самої ікри. Можна зробити канапки.
Ідеально підійде солона ікра і до терпкого коньяку. Її можна подавати у маленьких тарталетках.
Бутерброди з червоною ікрою - універсальна закуска до мартіні. Вони не псують смак вермута.
Користь і якості червоної ікри
Ікринки містять близько 30% білків, які практично повністю засвоюються організмом. Є в ній амінокислоти, вітаміни А, В, С, D, мінерали, фолієва кислота і багато лецитину. Ікра практично не має шкідливих жирів, а багата на поліненасичені омега-3 жирні кислоти. Вони покращують кровообіг та зменшують ризик утворення тромбів.
Крім того, ікра підвищує рівень серотоніну і робить інтенсивнішим виробництво тестостерону. Її калорійність усього 240-260 ккал на 100 грамів.
Втім, шкода червоної пов'язана з високим вмістом солі. Людям із хворими нирками або захворюваннями сечостатевої системи від вживання в їжу цього делікатесу краще утриматися.
Червона ікра - делікатес, який став незмінним атрибутом новорічного столу. А ще цей продукт має багато корисних вітамінів та мікроелементів, які не можна взяти з інших продуктів.
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