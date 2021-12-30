Червона ікра на новорічному столі: як подавати, з якими продуктами і напоями поєднувати

Червона ікра на новорічному столі: як подавати, з якими продуктами і напоями поєднувати

Червона ікра - продукт не дешевий, але традиційний делікатес на новорічному столі.

Серед наїдків на новорічному столі традиційне місце має червона ікра. Цей делікатес гарно смакує з різними напоями, а також може бути як самостійна страва.

З чим подавати червону ікру та до яких напоїв вона найкраще підходить - читайте у атеріалі ТСН.ua.

Як вибрати якісну червону ікру

У складі продукту не повинно бути нічого, крім ікри, солі й одного-двох консервантів. Якщо в складі не вказані консерванти, то повинен бути напис "ікра пастеризована". До речі, вона корисніша для здоров'я.

На банці якісної укри не може бути написано "кав’яр лососевий". Правильний надпис - з якого виду червоної риби вона: форель, горбуша, кета, кижуч, нерка.

Колір і розмір ікринок залежать від породи риби. Але попри це ікринки повинні бути цілими, рівними і не пом'ятими. Вони не повинні плавати в рідині.

Найкращий спосіб оцінити якість ікри - дегустація. Свіжий продукт має ніжний смак, не пересолений. Ікра має приємний запах свіжої риби. Хімічні запахи та запахи затхлості - ознаки порушення технології переробки і зберігання.

Як правильно подавати червону ікру

Подавати ікру до святкового столу можна вишукано й гарно або як корему страву, або як канапки. Навіть існує кулінарний етикет. Кілька правил подавання:

Сучасний кулінарний етикет містить кілька нескладних правил того, як подавати ікру, щоб це було вишукано й гарно:

як окрему страву ікру подають у невеликих чашках-кав’ярницях, які встановлюють на глибоку тацюз льодом;

ідять ікру за допомогою спеціальних маленьких ложок з металу, скла або дерева;

подавати ікру можна в устрицях;

можна зробити канапки з ікрою чи тарталетки.

Фото: Facebook

Продукти, що поєднуються з червоною ікрою

Вживати ікру можна не тільки як самостійну страву чи з канапками. Вона гармонійно поєднується з різними продуктами, а ще її використовують як доповнення до страв.

Вдале доповнення до червоної ікри:

чорний та білий хліб, багети, галети;

тарталетки, крекери, профітролі;

млинці;

фуа-гра;

вершкове масло;

вершкові креми;

відварені яйця;

маслини, авокадо, свіжі та мариновані огірки;

солона чи підкопчена червона риба;

печена дрібна картопля та картопляні чіпи.

Фото: Facebook

Напої, які поєднуються з червоною ікрою

Класичний варіант поїдання ікри - з шампанським brut. Фруктова солодкість ігристого прекрасно збалансує солоність ікри.

Вживають ікру і з горілкою. Особливо смачно, якщо делікатес подають з млинцями, сметаною чи крем-сиром.

Щодо вина, то ікра найкраще поєднується з сухими напоями. Це дасть краще відчути смак самої ікри. Можна зробити канапки.

Ідеально підійде солона ікра і до терпкого коньяку. Її можна подавати у маленьких тарталетках.

Бутерброди з червоною ікрою - універсальна закуска до мартіні. Вони не псують смак вермута.

Фото з відкритих джерел

Користь і якості червоної ікри

Ікринки містять близько 30% білків, які практично повністю засвоюються організмом. Є в ній амінокислоти, вітаміни А, В, С, D, мінерали, фолієва кислота і багато лецитину. Ікра практично не має шкідливих жирів, а багата на поліненасичені омега-3 жирні кислоти. Вони покращують кровообіг та зменшують ризик утворення тромбів.

Крім того, ікра підвищує рівень серотоніну і робить інтенсивнішим виробництво тестостерону. Її калорійність усього 240-260 ккал на 100 грамів.

Втім, шкода червоної пов'язана з високим вмістом солі. Людям із хворими нирками або захворюваннями сечостатевої системи від вживання в їжу цього делікатесу краще утриматися.

Червона ікра - делікатес, який став незмінним атрибутом новорічного столу. А ще цей продукт має багато корисних вітамінів та мікроелементів, які не можна взяти з інших продуктів.

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