Все, як у людей: вчені шоковані поховальними обрядами слонів

Вони обирають для цього правильне місце, яке знаходиться подалі від людей.

Індійські дослідники виявили, що азійські слони голосно оплакують і ховають померлих дитинчат — це нагадує людські поховальні обряди.

Про це пише CNN.

Дослідники виявили п'ять поховань слоненят на півночі індійського регіону Бенгалія у 2022 і 2023 роках. Відповідне дослідження опублікували у журналі Journal of Threatened Taxa 26 лютого.

Деталі дослідження

Хоча відомо, що африканські слони ховають мертвих дитинчат, це перший випадок, коли така поведінка була задокументована у азійських слонів, повідомив автор дослідження Акашдіп Рой, науковий співробітник Індійського інституту наукової освіти і досліджень (IISER), в інтерв'ю CNN.

За словами Роя, поховання були задокументовані в районах, де знаходяться фрагментовані ліси і сільськогосподарські угіддя, такі як чайні сади.

Дослідники також проаналізували, чи будуть азійські слони повертатися до місць поховань, як це роблять африканські слони, але виявили, що натомість вони намагатимуться уникати цієї місцевості, сказав Рой.

Поховане слоненя. Скриншот / Journal of Threatened Taxa

Це відбувається навіть попри те, що Індійська лісова служба прибирає тіла, зазначив автор дослідження, який вважає, що навіть слони з інших стад, які не здійснювали поховання, можуть відчувати це місце.

“Вони знають багато речей, яких не знаємо ми”, — зауважив він.

Рой розповів CNN, що має намір продовжити пошуки нових випадків поховань слоненят у північній Бенгалії та Ассамі, де розташовано багато чайних садів.

Він додав, що команда буде використовувати дрони, а також проситиме керівників чайних садів і місцевих жителів повідомляти про будь-які місця поховань.

Версії інших фахівців

Джошуа Плотнік, доцент психології в Коледжі Хантера в Нью-Йорку, який не брав участі в дослідженні, вважає, що цим очевидним похованням може бути простіше пояснення.

“Хоча спостерігаються випадки, коли слони переносять туші дитинчат, наскільки мені відомо, жоден з моїх колег, включаючи багатьох, які спостерігають за слонами протягом десятиліть, не бачив, щоб слони ховали своїх померлих”, — сказав Плотнік, який вивчає процес пізнання у слонів та інших тварин, в інтерв'ю CNN.

Поховане слоненя. Скриншот / Journal of Threatened Taxa

Альтернативне пояснення полягає в тому, що слоненята впали в ці канави, не змогли вибратися і померли там, а бруд або потрапив туди природним чином після їхньої смерті, або є свідченням спроби порятунку іншими членами стада, сказав він.

“Важливим моментом тут є те, що потрібно більше доказів — наприклад, прямі спостереження за похованнями і поведінкою слонів — перш ніж можна буде зробити якісь висновки про те, що тут відбувається”, — додав Плотнік.

Рой заперечує цю теорію, пояснюючи, що синці на спинах загиблих слоненят свідчать про те, що вони були затягнуті до місця відпочинку іншими членами стада.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок в Ізраїлі вчені знайшли рідкісний бивень величезного слона, що вимер, вік якого становить майже пів мільйона років.

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