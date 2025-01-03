Всередині найкрутішого Airbnb у світі: який вигляд має літак, що належав Пабло Ескобару – фото

Покинутий літак Boeing 727, що колись належав Пабло Ескобару, перетворився на найкрутіший Airbnb у світі – і дозволяє гостям почуватися мільярдерами.

Про це пише New York Post.

Приватний літак розташований на промисловій території в Брістолі, оснащений гідромасажною ванною та сауною і може коштувати до $1055 за ніч.

Спочатку побудований 1968 року і переобладнаний як приватний літак 1981-го, літак продовжував літати аж до 2012 року, коли він здійснив свою останню подорож на аеродром Філтон.

41-річний бізнесмен Джонні Палмер отримав згоду міської ради Брістоля на реалізацію свого проєкту. Тепер він пропонує гостям можливість пожити як мільярдери на висоті 9 метрів.

Переобладнаний літак Boeing 727 / Фото: Tom Wren / SWNS

Джонні сказав: "Він був побудований 1968 року для японських авіаліній, а 1981-го його переобладнали в приватний літак. У нього була низка власників. Зрештою, він більше не міг літати, і 2012 року його вивели з експлуатації. Там відбувається щось на кшталт косплею – люди насолоджуються цим досвідом і живуть цією фантазією деякий час, а потім живуть своїм звичайним життям. Контраст – мільярдер і реальне життя – насправді дуже корисний для людей".

Ходило багато чуток про те, хто був попереднім власником літака – серед них і арабський принц, і мафія.

"Хтось казав, що деякий час ним міг володіти Пабло Ескобар", - сказав він. "Щодо того, куди він потрапив раніше, хтозна – це не змінює того факту, що зараз ми робимо з ним стільки позитивних речей".

Переобладнаний літак Boeing 727 / Фото: Tom Wren / SWNS

Незвичайний Airbnb може похвалитися двома двомісними спальнями з окремими туалетами і душовими кабінами, а також сидіннями, які можна перетворити на ліжка.

Він оснащений панелями з горіхового дерева, шкіряними сидіннями, позолоченими душем і туалетом, а також оригінальною повністю обладнаною кабіною пілота.

Хоча літак не має крил або двигунів, всі інші функції працюють, зокрема трап, освітлення, три туалети, душ, кухня, холодильник і багато освітлювальних приладів у кабіні.

Переобладнаний літак Boeing 727 / Фото: Tom Wren / SWNS

Джонні сказав: "Я завжди хотів мати приватний літак, і це була можливість отримати його – я ніколи не хотів літак, який літає, я хотів просто мати приватний літак, так що це було ідеально. Я просто вважаю, що вони круті – мені просто подобаються літаки. Кожен хоче приватний літак, чи не так? У промислових районах люди не дуже переймаються тим, що ви робите, тому що візуально вони не дуже гарні, тож це дає творчу можливість робити дивні речі, такі як літаки. Тоді як якби я спробував зробити це в сільськогосподарському чи житловому середовищі, то просто не отримав би на це дозвіл на будівництво".

Весь проєкт був реставраційною роботою, на яку знадобилося декілька років.

"Все, що розташовано всередині, було обладнано 1981 року – ще до мого народження – і все, що ми зробили, це відреставрували його якнайкраще", - каже він. "Я сам зробив багато електрики, у мене був сантехнік, тесля – багато людей були залучені до цього процесу".

Переобладнаний літак Boeing 727 / Фото: Tom Wren / SWNS

Тепер Джонні регулярно проводить дні відкритих дверей, коли мешканці, що живуть поблизу, можуть прийти і оглянути літак, зробивши пожертву на користь місцевих благодійних організацій.

Він додав: "Мені подобається, що він приносить радість людям, і багато людей проводять на ньому чудові вечори, діти надихаються ним. Люди піднімаються сюди і роблять з ним селфі".

Найдешевші ночі в літаку коштують 300 доларів, а в пікові ночі – 1050 доларів за ніч. Пік популярності припадає на серпень, а протягом усього року бронювання майже повністю заповнене.

Джонні каже, що надає літак артистам безкоштовно, якщо вони знімають музичні кліпи або фотосесії для мистецьких процесів.

Нагадаємо, хлопець перетворив свій сарай на Boeing 777. Для цього йому знадобилося три роки та 2 тисячі фунтів.

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