Всесвітній день кота: як пухнастики подовжують життя своїм господарям

Коти є найкращим порятунком від самотності

Країни Європи 17 лютого святкують Всесвітній день кота, який був започаткований для популяризації гуманного ставлення до пухнастих улюбленців та підтримки притулків. Це свято є нагодою згадати шлях котів поруч із людиною — від божеств у Стародавньому Єгипті до повноправних членів родин у сучасному світі.

Про історію та значення цього дня розповідає польське видання TVS.pl.

Чому день кота святкують 17 лютого

Дату святкування обрано не випадково, і це рішення має цікаве коріння, що походить з давніх італійських традицій. Як пояснює портал Ca' Zampa, вибір припав на лютий, оскільки за знаком зодіаку це місяць Водолія — символу вільних і незалежних духів, що ідеально описує котячий характер.

Щодо числа 17, то тут прихована гра слів. Римське число XVII (17) є анаграмою латинського слова «VIXI», що означає «я прожив життя» (тобто «я помер»). Однак італійці трактують це інакше: якщо кіт має сім життів і одне з них «прожив», то в нього залишається ще шість. Таким чином, число 17 для котів стає символом життєстійкості, а не нещастя.

Коти як порятунок від самотності

Окрім містичних значень, свято має і важливий соціальний аспект. Експерти наголошують на терапевтичному впливі котів, особливо на людей похилого віку. Для пенсіонерів, які часто страждають від самотності, кіт стає не просто сусідом по квартирі, а справжнім «антидотом» від депресії.

Як зазначає італійське видання GreenPlanner, наявність кота в домі стимулює літніх людей до активності та дотримання розпорядку дня. Необхідність погодувати улюбленця, прибрати за ним чи просто погратися змушує людину рухатися і відчувати свою потрібність.

Муркотіння кота науковці називають природним заспокійливим засобом. Воно допомагає знизити артеріальний тиск, зняти тривожність і покращити якість сну. На відміну від собак, коти не вимагають фізично важких прогулянок на вулиці, що робить їх ідеальними компаньйонами для людей, яким важко пересуватися.

Від священних тварин до героїв мемів

Історія ставлення людства до котів нагадує американські гірки. У Стародавньому Єгипті їх шанували як втілення богині Бастет, а вбивство кота вважалося тяжким злочином. Натомість у середньовічній Європі через забобони чорних котів асоціювали з відьмами та нечистою силою.

Сьогодні ж коти «захопили» Інтернет. Відео з кумедними пухнастиками набирають мільйони переглядів, а котячі меми стали окремою мовою спілкування в Мережі.

Втім, зоозахисники нагадують: День кота — це передусім привід допомогти тим тваринам, які не мають дому. Замість купівлі дорогої породистої тварини найкращим способом відсвяткувати День кота стане візит до притулку. Любов та відповідальний догляд — це найкращі подарунки, які ми можемо зробити для наших чотирилапих друзів.

Нагадаємо, коти відомі своєю незалежністю та стриманістю у прояві емоцій. Багато власників часом відчувають, що їхні улюбленці дозволяють себе любити, нічого не віддаючи натомість. Але фахівці з поведінки тварин запевняють: коти прив’язуються до людей не менше за собак, просто роблять це по-своєму. Існує сім жестів, які це підтверджують.