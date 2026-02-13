Вся правда про сіль на зимових дорогах: чому лід тане і що це коштує вам

Як сіль роз’їдає лід на дорогах / © pexels.com

Найочевидніший ефект — зникнення ожеледиці навіть за мінусових температур. І це відбувається не тому, що сіль «гріє» лід, а через зміну умов, у яких вода може замерзати.

Як вода замерзає

При нормальному атмосферному тиску вода перетворюється на лід за 0°C. Але крижана поверхня майже ніколи не буває абсолютно сухою: на ній завжди існує тонка плівка рідкої води. Вода постійно переходить у лід, а лід — у воду, утворюючи динамічну рівновагу. Якщо холодніше — льоду стає більше, якщо тепліше — тане.

Роль солі

Коли на лід потрапляє сіль, температура, за якої вода може замерзати, знижується. Тонка водяна плівка не переходить у лід навіть за 0°C, тому лід поступово тане, а ожеледиця зникає. Проте сіль ефективна лише в межах певних температур — надто холодно, і її дія слабшає. Саме тому на дорогах поєднують механічне прибирання снігу, абразиви та різні види реагентів.

Механізм на молекулярному рівні

Сіль (NaCl) розпадається на іони, які заважають молекулам води формувати кристалічну ґратку льоду. Через це вода з розчиненою сіллю замерзає при нижчій температурі, а лід на дорозі довше лишається рідким.

Кальцій хлорид

Кальцій хлорид працює ефективніше за натрій хлорид, утворюючи більше іонів і сильніше знижуючи температуру замерзання. Він швидше розчиняється і діє навіть за сильних морозів, що особливо важливо при крижаному дощі або різких похолоданнях.

Наслідки для довкілля

Сіль і хлориди потрапляють у ґрунт і водойми, змінюючи осмотичний баланс водних організмів і погіршуючи умови для рослин. Вони прискорюють корозію металів, що впливає на автомобілі, мости та іншу інфраструктуру.

Альтернативи

Є реагенти без хлоридів, менш шкідливі для природи, але вони дорожчі. Тому натрій і кальцій хлорид залишаються основними засобами зимового утримання доріг, а їх використання поєднують із точним дозуванням та механічним прибиранням снігу.