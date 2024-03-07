Всиновлений чоловік одружився зі своєю рідною сестрою: дізнався про це, коли рятував їй життя

Він нічого не знав про свою біологічну сім'ю.

Чоловік зрозумів, що є родичем матері двох його дітей після того, як спробував врятувати їй життя, пожертвувавши одну зі своїх нирок.

Про це він написав на Reddit, передає Mirror.

Він нічого не знав про свою біологічну сім'ю, оскільки був учасником закритого усиновлення, і його усиновили через дві хвилини після його народження.

Його дружині, з якою він був одружений шість років, знадобилася нова нирка після того, як вона захворіла після народження сина. Вони "перевірили її родичів, і жоден із них не виявився відповідним чи життєздатним донором", тому він збирався пройти тестування.

"Я знав, що це буде малоймовірно, тому вирішив пройти тестування, щоб дізнатися, чи я зможу стати донором. Днями мені зателефонували і сказали, що я підходжу. Потім лікар сказав щось про бажання провести додаткове тестування через деякі дані з результатів тканинного тесту HLA (людський лейкоцитарний антиген). Я не особливо надав цьому значення та погодився", - сказав він.

Але коли прийшли результати, чоловік дізнався, що в нього та його дружини "аномально високий відсоток збігів". "Я був шокований і розгублений", - додав він. Він пояснив, що через те, як інформація ДНК передається від покоління до покоління, збіг між батьками та дітьми може становити щонайменше 50 відсотків, а у братів і сестер збіг може становити 0–100 відсотків.

"Рідко був такий збіг між чоловіком і дружиною. Я запитав, що це означає".

Чоловік розповів, що зустрів свою дружину вісім років тому, коли працював далеко від офісу у рідному місті.

Пара обмінялася номерами телефонів і домовилася зустрічатися щоразу, коли він приїжджав до її штату по роботі, поки йому не надали можливість перевестися туди назавжди. Він сказав: "Ми родичі. Ні, я не жартую. Я не знаю, що робити далі, але я знаю, що це може бути неправильно. Вона моя дружина та матір наших дітей".

Користувачі поділилися своїми думками про те, як йому краще впоратися з цією вкрай невдалою ситуацією.

Наразі ви вже одружені і маєте дітей – ви не можете повернути це назад, тому я не бачу особливого сенсу підривати світи

У вас вже є діти, і вони імовірно здорові, оскільки ви не згадали про якісь божевільні відхилення. Якщо ви щасливі, ви щасливі. Пожертвуйте нирку своїй сестрі-дружині та продовжуйте бути чудовими батьками для своїх дітей

Весь цей час все було чудово, немає сенсу це змінювати

Нагадаємо, молода жінка розповіла всю правду про роман із 80-річним пенсіонером. Вона поділилася своїм досвідом.

Читайте також: