Всього лише один інгредієнт: як відчистити біле взуття від бруду

У весняний період взуття білого кольору особливо сильно забруднюється. Однак цю проблему легко вирішити в домашніх умовах. Читайте в матеріалі ТСН.ua як створити засіб для чищення білого взуття із всього лише одного інгредієнта.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Хоча біле взуття завжди виглядає дуже стильно, раніше я побоювалася його носити навесні через часті дощі та велику кількість калюж. Після такого досить важко відчистити бруд, який в'їдається в шкіру. Якось дізналася про один засіб для чищення білого взуття і тепер не переживаю, якщо воно забрудниться."

Щоб вирішити проблему забруднення взуття білого кольору, потрібно всього лише дістати з холодильника один лимон і видавити з нього трохи соку.

Як приготувати засіб для чищення білого взуття в домашніх умовах? Візьміть одну склянку теплої води, додайте до неї 2 столові ложки лимонного соку (краще брати свіжевичавлений). Отриману рідину нанести на всі забруднені ділянки, а потім акуратно протерти щіточкою.

Коли бруд вже відмився, необхідно додатково протерти взуття сухою ганчіркою.

Це дуже простий спосіб, але ним не варто захоплюватися. Якщо очищати біле взуття лимонним соком надто часто, на його поверхні можуть з'явитися жовті плями. Найкраще, якщо таким засобом для чищення білого взуття користувати 1-2 рази на місяць.

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