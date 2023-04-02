Всього лише один препарат: як позбутися моху і лишайників на плодових деревах

Навесні потрібно подумати про те, як позбутися моху і лишайників на плодових деревах. Читайте в матеріалі ТСН.ua про простий препарат, який вам допоможе.

На українському YouTube-каналі Family Garden Production розповіли, як швидко позбутися моху і лишайнику на корі плодових дерев.

Щоб видалити мох потрібен всього лише залізний купорос. Також вам знадобиться зручний інструмент. Це може бути дерев'яна лопатка або щітка.

Спочатку необхідно приготувати розчин. Для цього візьміть:

200 г залізного купоросу;

10 л води.

Ретельно перемішайте розчин, щоб залізний купорос повністю розчинився. Потім перелийте частину рідини у пульверизатор. Так вам буде набагато простіше нанести розчин на уражені ділянки дерева. Відразу після цього за допомогою лопатки або щіточки зчищаються мох і лишайники. Потрібно діяти максимально акуратно, щоб не пошкодити деревину.

Чим шкідливі лишайники на деревах? Їх поява на корі може призвести до ряду серйозних проблем. Ці шкідники скорочують урожай та можуть стати причиною передчасної загибелі цілого дерева. Також під мохом і лишайниками часто розмножуються грибки і шкідники.

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