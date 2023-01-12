Втекли з Європи до "руского міра": пропагандисти придумали фейк про "біженців з Італії" в Луганську

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про "італійських біженців", які втекли із "загниваючої Європи до процвітаючого Луганська".

Про це пишуть телеграм-канали.

В етері програми пропагандиста Андрія Малахова показали ролик про те, як "італійці" втекли від європейських цінностей у пошуках "руского міра". Щоб пожити у "скрепах" вигадані "італійці" обрали окупований Луганськ, який росіяни за 9 років окупації довели до бідності.

У ролику актори імітують італійський акцент та кажуть, що їм тут все подобається. Програма побудована на стереотипах, мовляв тепер "італійські біженці" тільки те і роблять, що готують піцу та дивляться російське телебачення, на якому кажуть "правду".

Вигадані "італійці" бідкаються, що в Європі зараз нібито лише "пропаганда".

"Для мене було шоком те, що в Італії по телевізору ніколи не говорять про цю ситуацію. Тому я почав підтримувати і допомагати Донбасу. Рускій мір ще ближче", - заявив нібито італієць з Луганська.

Нагадаємо, у Росії чоловік після перегляду пропагандистських каналів розчленував дружину.

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