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Втекли з Європи до "руского міра": пропагандисти придумали фейк про "біженців з Італії" в Луганську

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Втекли з Європи до "руского міра": пропагандисти придумали фейк про "біженців з Італії" в Луганську

Фото: Associated Press

Російські пропагандисти придумали новий фейк.

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про "італійських біженців", які втекли із "загниваючої Європи до процвітаючого Луганська". 

Про це пишуть телеграм-канали. 

В етері програми пропагандиста Андрія Малахова показали ролик про те, як "італійці" втекли від європейських цінностей у пошуках "руского міра". Щоб пожити у "скрепах" вигадані "італійці" обрали окупований Луганськ, який росіяни за 9 років окупації довели до бідності. 

У ролику актори імітують італійський акцент та кажуть, що їм тут все подобається. Програма побудована на стереотипах, мовляв тепер "італійські біженці" тільки те і роблять, що готують піцу та дивляться російське телебачення, на якому кажуть "правду". 

Вигадані "італійці" бідкаються, що в Європі зараз нібито лише "пропаганда". 

"Для мене було шоком те, що в Італії по телевізору ніколи не говорять про цю ситуацію. Тому я почав підтримувати і допомагати Донбасу. Рускій мір ще ближче", - заявив нібито італієць з Луганська. 

Нагадаємо, у Росії чоловік після перегляду пропагандистських каналів розчленував дружину.

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Дата публікації
Перегляди
675
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