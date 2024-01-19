Втерла носа: жінка зі зростом 124 см, з якої жорстоко знущалися, стала моделлю – фото

Цього року вона збирається взяти участь у нових показах у Парижі та Нью-Йорку.

Жінка з карликовістю, зріст якої 124 см, поділилася, що з неї жорстоко знущалися у школі, а тепер вона підкорила однокласників своїм стилем.

Про це пише The Sun.

Через роки вона не дозволяє своєму низькому зросту стримувати її від своєї модельної мрії та штурмом виходить на подіум.

33-річна Глорі Кінонес народилася з ахондроплазійною карликовістю — порушенням росту кісток, що призводить до скорочення плечей та ніг. Їй поставили діагноз ще в утробі матері, і вона сказала, що її батькам запропонували зробити аборт.

Глорі Кінонес / Фото: SWNS

Глорі сказала, що дорослішання — спочатку у Нью-Йорку, а потім у Флориді, коли їй виповнилося 12 років, — було важким, бо вона стикалася з неприємними коментарями з боку інших дітей.

"Я навчалася в іспанській середній школі, і всі знали мене як символічну "маленьку людину", — пригадала вона. "Я часто отримувала жахливі коментарі від дітей, які казали: "Подивіться на цього карлика". Це справді зашкодило б мені. Це дійсно дискримінаційний та образливий термін для людей із карликовістю. Вони також вказували пальцем і сміялися, говорячи: "Подивися, вона така маленька".

Глорі Кінонес / Фото: SWNS

Але жінка стверджує, що зачарувати однокласників їй допомогло гостре модне почуття.

"Я ніколи не дозволяла знущанням зламати мене і підкоряла людей своєю модою", - сказала вона. "Я стала досить крутою та популярною завдяки своєму стилю. Хлопці йшли до мене за порадою".

Глорі Кінонес / Фото: SWNS

Глорі подобалася ідея стати моделлю, але вона ніколи не реалізовувала її, бо не очікувала, що через свою інвалідність просунеться далеко в індустрії.

Вона повернулася до Нью-Йорка 2010 року, коли їй було 20, і здобула ступінь у галузі кримінального правосуддя в Університеті Наяка.

Глорі Кінонес / Фото: SWNS

Глорі майже відмовилася від своєї модельної мрії до 2015 року, коли з нею у Facebook зв'язалася Тріш Морріс, президентка Courageous Faces Foundation. Тріш працювала з дизайнером Грегорі Тейлором, який хотів продемонструвати різноманітність у своїй лінії одягу та попросив Глорі взяти участь.

Вона увійшла в історію як перша латиноамериканка із карликовістю, яка взяла участь у заході на Тижні моди у Нью-Йорку.

"Я закохалася в модельний бізнес і все, що пов'язано зі створенням показів мод", - зізналася вона.

Глорі Кінонес / Фото: SWNS

У вересні 2019 року Глорі пройшлася подіумом на Тижні моди у Нью-Йорку для дизайнера Банні Бентон. Після цього вона пройшла стажування у креативного директора моди Ріка Деві, який був її наставником, поки вона допомагала за лаштунками Тижня моди у Брукліні 2022 року.

Глорі Кінонес / Фото: SWNS

Але їй дуже хотілося зайнятися модельним бізнесом, тому вона звернулася до нового дизайнера Сісі Хінд, яка представляла лінію на Бруклінському тижні моди 2023 року. Глорі знову вийшла на подіум і приголомшила глядачів, отримавши роботу на Тижні моди в Парижі та Нью-Йорку 2024 року.

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Працюючи гідом у Музеї морозива, вона також вступила до Технологічного інституту моди у Нью-Йорку та має розпочати курс дизайну одягу у вересні 2024 року.

"Прогулянка подіумом була для мене немов здійснена мрія", — сказала вона. "Я відчувала, що народжена, щоб бути моделлю… Я люблю моделювати, і мені це приносить масу задоволення. Я хочу зруйнувати бар'єри, які не дозволяють усім маленьким людям слідувати своїм мріям, особливо в індустрії моди, яка може бути жорстокою. Але я виявила, що це може бути дуже прийнятно - все дійсно змінюється".

Глорі Кінонес / Фото: SWNS

Її плани на майбутнє виходять за межі подіуму.

"Моя головна мрія стати креативною директоркою модного бренду і керувати власними показами. Я зробила багато важкої роботи, беручи участь у шоу і показуючи себе там. Я дуже сподіваюся, що можу надихнути інших людей з обмеженими можливостями не ухилятися. Ми можемо досягти всього, чого прагнемо".

Нагадаємо, 20-річна жінка має голос п'ятирічної дитини. Вона пожалілася, що її ніхто не сприймає всерйоз і не обслуговують у барі.

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