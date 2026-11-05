Втік у червні, а знайшовся восени: неймовірна історія африканського кота на Львівщині

Біля Львова спіймали дикого африканського кота

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Масштабна історія з пошуком дикого африканського кота, який блукав лісами та селами Прикарпаття й Львівщини майже пів року, нарешті має щасливий фінал. У селі Чишки, що неподалік Львова, вдалося розшукати та спіймати кота на кличку Саваж.

Кіт зник ще на початку літа в селі Ямниця Івано-Франківського району. Про щасливий фінал розповіла господарка втікача у Facebook.

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Майже п’ять місяців на самоті: поблизу Львова розшукали й спіймали рідкісного кота-втікача

Кіт Саваж належить до гібридів першого покоління — це пряме схрещування дикого африканського сервала та домашньої кішки. Ключову роль у поверненні екзотичного улюбленця відіграли місцеві жителі Чишок — Олександр та його мати Ірина.

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Історія розпочалася зранку 6 червня, коли Саваж вирвався з повідця в селі Ямниця. Власниця негайно оголосила про пошуки та пообіцяла винагороду в 100 доларів тому, хто допоможе знайти улюбленця. Водночас вона застерегла: оскільки це гібрид дикого кота, у стресовій ситуації він може шипіти, вискалювати зуби й не підпускати до себе людей.

Господарка закликала не намагатися ловити кота самостійно, а лише тримати його в полі зору та негайно телефонувати їй. Завдяки розголосу в соціальних мережах люди регулярно повідомляли про пересування втікача. 10 серпня кота помітили в Галичі на Івано-Франківщині, у вересні кота побачили вже на Львівщині.

Власники одразу виїжджали на кожен виклик, але тварина поводилася вкрай обережно й майже п’ять місяців уникала контакту з людьми.

Кульмінація котячих пригод відбулася у селі Чишки. Саме там небайдужі очевидці помітили кота й вирішили діяти. Олександр разом із мамою Іриною взяли на себе найважчу частину роботи, аби допомогти власниці перехопити тварину.

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«Сашо, я ніколи не забуду всього, що ти зробив для нас. Саме він першим побачив Саважа на Львівщині. І відтоді весь цей час допомагав нам: відгукувався на прохання, їздив, шукав, переносив пастки, розкладав їжу, возив нас туди, звідки надходила чергова звістка. Знову й знову знаходив для нас час і сили. А зрештою саме він і зловив Саважика», — ділиться власниця дикого кота.

Окремо жінка подякувала фахівцям обласного управління ДСНС Львівщини, які також долучилися до операції з порятунку.

Кіт Саважик має породу Саванна F1. Це рідкісна порода, отримана шляхом поєднання дикого африканського сервала й домашнього кота. Її вивели та зареєстрували у США. Попри можливу дику поведінку в стресових ситуаціях, ці коти вирізняються винятковою відданістю господарю й багатьма звичками, що нагадують собак.

Вони виростають великими, надзвичайно активними. Ці коти мають характерний плямистий візерунок на хутрі, схожий на покрив сервала.

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Порятунок тварин: останні новини

Нагадаємо, на Добропільському напрямку на Донеччині оператори важкого бомбера підрозділу «Фенікс» ДПСУ врятували собаку, який заплутався в захисній сітці від ворожих безпілотників і не міг самостійно вибратися з пастки.

Військові з гумором зазначили, що чотирилапий навряд чи зможе подякувати їм словами, проте підкреслили: «Бо своїх не кидаємо. Навіть якщо вони гавкають замість „дякую“».

Прикордонники нагадали, що їхня допомога спрямована не лише на побратимів, а й на всіх, хто опинився в небезпеці та потребує порятунку.

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